Hace unos días nos alegrábamos de informar de que GOG Galaxy iba a llegar a Linux. Con esto no sólo podremos prescindir de herramientas como Heroic Games Launcher; además, podemos aprovechar el guardado en la nube y, en teoría, recibir notificaciones al conseguir un logro. Ahora hemos podido saber que la EPIC Store se está preparando para seguir el mismo camino, con lo que los usuarios de Linux ya tendríamos cubiertos los tres launchers que, en mi opinión, son más populares.

La noticia viene de una respuesta a un hilo en Discord. Un usuario preguntó «Ha habido algún plan sobre la versión para Linux del launcher», a lo que un desarrollador de EPIC respondió con un «Pronto», pero no para un lanzamiento preliminar. Necesitan hacer algo más que sencillamente construir el lanzador para que se lance de manera nativa en Linux.

EPIC Store en Linux será una realidad

Sin más información, todo lo que podamos añadir es pura especulación. Se espera que haya una versión oficial, por lo que se podrá prescindir de herramientas como NonSteamLaunchers y el mencionado Heroic. Lo de los logros debería ser otra posibilidad, aunque en EPIC no están tan extendidos.

Lo mejor de esta noticia es que parece evidente que los desarrolladores están viendo a los usuarios de Linux como mercado real. Primero fue NVIDIA, luego GOG y ahora EPIC. No se puede descartar que más adelante se decidan también otras plataformas como Ubisoft Connect o Battle.net, aunque tomará su tiempo.

Aún así, cabe recordar que el soporte de un lanzador no activa mágicamente el soporte para todos sus juegos. Por ejemplo, si mañana EPIC lanzara su EPIC Store para Linux, seguiríamos sin poder jugar a Fornite porque no es compatible con los sistemas del kernel. Y si EA lo hiciera pasado mañana, seguiríamos sin poder jugar a los FIFA (ahora EA Sports FC, que vaya nombre se buscaron…).

Sea como fuere, el gaming en Linux está mejorando rápidamente y a pasos agigantados.