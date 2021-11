La edición de videos. Comparando software instalado con servicios online.

Desde hace unos días vengo analizando las diferencias entre las prestaciones del software preinstalado en nuestro ordenador y las que ofrecen servicios online. No se trata de buscar un ganador sino de entender en todos los casos cuál es la opción que nos resulta más conveniente.



La edición de videos

Es evidente que al referirnos a la edición de video no estamos hablando de la producción profesional para televisión. Eso requiere de equipos con un gran poder de procesamiento y, hasta el momento de software instalado localmente. En Linux eso significa Da Vinci Resolve o Lightworks.

Les pido disculpas a los del fan club de Cinelerra por no mencionarlo, Con ese programa me pasa lo mismo que con el cine independiente. Todos me aseguran que es fantástico, pero soy incapaz de entenderlo.

Lo que sí se puede hacer con los servicios online y las aplicaciones disponibles en los repositorios es crear contenido perfectamente adecuado para las redes sociales y marketing en Internet. Una vez más debo recordar que, mientras que las aplicaciones instalables son gratuitas, los servicios online reservan sus mejores prestaciones para los planes de pago. Aunque pueden conseguirse buenos propuestas por hasta un máximo de 20 dólares mensuales., algunos exigen que se pague anualmente.

Programas instalables localmente

Tanto mis compañeros como yo hemos reseñado varias veces la amplia oferta de aplicaciones para la edición de video disponible para Linux. Algunas de ellas son:

Kdenlive: El editor de video del proyecto KDE actúa como interfaz gráfica de alguna de las mejores librerías de código abierto para trabajo multimedia . Además, permite descargar recursos de algunos de los bancos gratuitos de contenidos multimedia y, recientemente incorporó la generación automática de subtítulos a partir de la transcripción de audio. Requiere un poco de tiempo y la interfaz de usuario no es del todo cómoda en monitores chicos. Sacando todos estos detalles, probablemente sea el más potente de su categoría.

OpenShot: Es más fácil de usar e incluye plantillas para la creación de títulos animados, efectos de audio y video, librerías de visión por computadora para detección y seguimiento de objetos y perfiles predefinidos para la creación de contenidos para redes sociales.

Es más fácil de usar e incluye plantillas para la creación de títulos animados, efectos de audio y video, librerías de visión por computadora para detección y seguimiento de objetos Shotcut: Este editor de videos trabaja con todos los formatos compatibles con FFmpeg.. Su línea de tiempo admite videos de diferente resolución y trabaja con imágenes en 4k. Puede hacer capturas de audio, desde cámara web, o desde la red usando los protocolos HTTP, HLS, RTMP, RTSP, MMS, UDP. Además, es compatible con hardware de captura y edición.

Servicios online

Basta buscar las palabras «editor de video» en Google para que aparezca una larga lista de servicios. Algunos de ellos están dirigidos a la producción de videos domésticos o para redes sociales, mientras que otros apuntan al marketing digital y trabajo colaborativo.

Youtube, la más popular plataforma de streaming, no dispone de un editor de video oficial, aunque si es posible subir videos y agregarle música y subtítulos. Quien sí lo tiene es otra plataforma, Vimeo. El editor está disponible en forma online y para dispositivos móviles Android e iOS. Hay un plan básico y gratuito cuyas características no fui capaz de encontrar. El plan de pago más barato cuesta 49 dólares anuales. Permite crear una cantidad ilimitada de videos (hasta ocupar 250 GB anuales) grabar desde múltiples cámaras de video o pantallas y exportar en forma automática a Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Pinterest y Shopify.

Otra alternativa (Que admite pago mensual de entre 5,99 y 19,99, además del plan gratuito) es FlexClip. Este servicio para la edición de video online cuenta con dos tipos de editores, storyboard y línea de tiempo. Entre los orígenes que podemos utilizar está la cámara web, la grabación de pantalla, videos almacenados localmente o su banco de videos, audios e imágenes. A ellos podemos superponer títulos fijos o animados, símbolos y agregar transiciones. Se puede exportar en forma automática a Youtube. Cuenta con plantillas predefinidas para marketing, acontecimientos especiales y redes sociales.

Termino con la aclaración de siempre. Todo esto es subjetivo. Cada uno de nosotros tiene intereses y necesidades diferentes. No estoy estableciendo un ranking de calidad y los productos mencionados son simplemente porque son los que más conozco.