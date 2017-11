Black Arch es una distribución de Linux Basada en Arch Linux enfocada especialmente para la seguridad informática en pruebas de penetración y auditorias, la distribución nos brinda la posibilidad de poder ser instalada en un ordenador o también poder usada en un pendrive en su versión live cd.

Hace algunos días el equipo de desarrollo de Black Arch han dado a conocer por medio de su cuenta de twitter la nueva versión de su distribución siendo la 2017.11.24 con la cual viene con un nuevo y mejorado asistente de instalación.



New BlackArch Linux ISOs (2017.11.24) released! Over 50 new tools, new version of installer (v0.6), kernel 4.13.12, and more! Get it whille it’s hot: https://t.co/gCWhQ9rBJR – https://t.co/1py6kkx5Df Please RT! #blackarch #linux #pentest #pentesting

— BlackArch Linux (@blackarchlinux) 24 de noviembre de 2017