Yo hace muchos años chateaba mucho. Eran tiempos en los que MSN era como el WhatsApp actual, eso que sólo se daba a algunos conocidos o gente que conocíamos en la red y nos caía bien. En la actualidad, muchos grupos eligen otros medios como Telegram o Discord, pero la comunidad Linux sigue estando presente en lo que se conoce como chats IRC. Al estar un poco apartado de ese mundo, en un principio no había hecho mucho caso de esta noticia, pero ya es un hecho que la comunidad Linux está migrando a Libera.

Hasta esta misma semana, la gran mayoría usaba Freenode. Fue a principios de esta semana cuando vi en Twitter que Xubuntu iba a abandonar Freenode para tener sus chats en Libera.Chat, pero por una parte por no ser usuario de ese tipo de servicios de mensajería y, por otra, por ser un sabor de Ubuntu que creo que no es el preferido de la comunidad, no hice mucho caso. Más tarde dijo lo mismo Ubuntu, para que poco después le siguieran el resto de sabores. Hoy, quien ha publicado una nota al respecto ha sido Fedora.

Libera.Chat ya es la nueva casa de Ubuntu y Fedora

En todos los comunicados oficiales que he leído yo, los proyectos han sido educados y sólo han mencionado «cambios de política» y cosas similares, pero no oficialmente también se ha criticado duramente el nuevo giro, llegando a asegurar que Freenode se había quedado con los nombres de los canales oficiales de Ubuntu. Es algo que personalmente no he podido confirmar, pero sí que está pasando algo, como dice Project Fedora:

Desde sus inicios, el Proyecto Fedora ha utilizado la red IRC freenode para nuestras comunicaciones del proyecto. Debido a una variedad de cambios recientes en esa red, el Proyecto Fedora está trasladando nuestras comunicaciones IRC a Libera.Chat.

Para los usuarios de la red, todas las notas que he leído aseguran que todo va a seguir como hasta ahora, pero que probablemente haya que registrarse de nuevo en Libera.Chat. En cuanto al futuro de Freenode, las cosas no pintan bien. Algunos aseguran que existe gracias al FOSS (software libre y de código abierto), y esta desbandada no le vendrá nada bien. Si ha tenido lugar es por ha habido una «compra hostil» y cambios drástico que no han gustado a la comunidad. Si todo es como lo pintan, Freenode ha muerto, larga vida a Libera.Chat.