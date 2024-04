La comunidad de Gentoo considera prohibir las contribuciones generadas por IA

Gentoo Linux

Michał Górny, una figura destacada en la comunidad de Gentoo, ha resaltado preocupaciones sobre los crecientes problemas relacionados con el contenido generado por IA y es por ello que aboga por un enfoque en pro de salvaguardar la integridad del contenido de Gentoo al proponer una prohibición de las contribuciones generadas por IA.

Ante esta propuesta, la junta directiva de Gentoo ha establecido una serie de normativas que prohíben el uso de herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, Bard y GitHub Copilot, para la creación de contenido relacionado con la distribución Gentoo. Esto abarca la redacción de código para componentes de Gentoo, la creación de ebuilds, la preparación de documentación y el envío de informes de errores.

Ademas de ello, propuesta de Górny tiene como objetivo mantener la reputación de Gentoo por su autenticidad y calidad. Al asegurarse de que el contenido sea creado por colaboradores humanos, Gentoo puede mantener sus estándares y evitar riesgos legales y éticos asociados con el contenido generado por IA.

Las principales preocupaciones que llevaron a esta prohibición incluyen:

Riesgo de infracción de derechos de autor

Actualmente, aún existe incertidumbre sobre posibles infracciones de derechos de autor en contenido generado por modelos de IA entrenados con grandes conjuntos de datos, por lo que la legalidad del contenido generado por IA en términos de derechos de autor sigue siendo incierta. Los modelos de IA a menudo se entrenan con material protegido por derechos de autor, y existe el riesgo de que las herramientas de IA produzcan contenido que infrinja las leyes de derechos de autor. Además, surge la preocupación por la incapacidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos de licencia en el código generado por herramientas de IA, ya que el código generado puede ser considerado un trabajo derivado sujeto a ciertas licencias.

Por ejemplo, entrenar un modelo de inteligencia artificial en código sujeto a una licencia que requiere atribución, el código generado por herramientas de IA no cumple con este requisito, lo que podría ser considerado una violación de varias licencias abiertas como la GPL, MIT y Apache, que son comúnmente utilizadas en proyectos de software libre y de código abierto. Esto se debe a que el código generado no proporciona la atribución necesaria al autor original del código utilizado para entrenar el modelo.

Además, pueden surgir problemas de compatibilidad de licencias al incorporar código generado por modelos entrenados en proyectos que utilizan licencias copyleft en entornos con licencias permisivas. Las licencias copyleft, como la GPL, requieren que las obras derivadas se distribuyan bajo la misma licencia copyleft, lo que podría entrar en conflicto con las licencias permisivas que permiten una mayor libertad en el uso y distribución del software derivado.

Garantía de Calidad

Aunque el código o texto generado por herramientas de IA puede parecer correcto superficialmente, se ha demostrado que el contenido generado por IA puede variar ampliamente en calidad. Si bien algunos modelos de IA pueden producir contenido plausible, existe el riesgo de generar material sin sentido o inexacto. El uso de este contenido sin verificación podría resultar en proyectos de menor calidad y aumentar la carga de trabajo para verificar la precisión y calidad del código.

La verificación de código generado por herramientas de inteligencia artificial requiere un esfuerzo considerable para garantizar la precisión y la calidad. Al analizar informes de errores generados automáticamente, los desarrolladores enfrentan el desafío de distinguir entre informes útiles y aquellos que no son relevantes o contienen información incorrecta. Esto puede resultar en la pérdida de tiempo al revisar repetidamente la información y verificar los hechos, ya que la calidad aparente del diseño puede generar una falsa sensación de confianza en la información proporcionada.

La calidad externa del diseño del código generado por IA puede dar la impresión de que todo está en orden, lo que puede llevar a los revisores a pasar por alto problemas y puede resultar en la necesidad de revisar y verificar múltiples veces la información contenida en los informes generados automáticamente, lo que consume tiempo y recursos valiosos de desarrollo.

Consideraciones Éticas

La rápida proliferación de contenido generado por IA ha planteado preocupaciones éticas y se mencionan preocupaciones éticas relacionadas con la infracción de derechos de autor al entrenar modelos de IA, el impacto ambiental debido a los altos costos de energía en la creación de estos modelos y potencialmente facilitar el spam y las estafas. Es por ello que la comunidad de Gentoo quiere garantizar que el contenido sea creado por colaboradores humanos se alinea con los valores de autenticidad y calidad de Gentoo.

Finalmente, se menciona que la comunidad de Gentoo señala que el nuevo requisito de prohibir el uso de herramientas de inteligencia artificial no se aplicará de manera selectiva a aquellas herramientas que puedan demostrar que no infringen derechos de autor, mantienen altos estándares de calidad y no plantean problemas éticos. Esto sugiere que, si una herramienta de IA puede garantizar la ausencia de conflictos legales, asegurar la calidad del trabajo producido y cumplir con estándares éticos aceptables, podría considerarse para su uso en proyectos de Gentoo, a pesar de la prohibición general.

