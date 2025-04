Siendo esto un blog sobre Linux, lo cierto es que no me había planteado seriamente escribir sobre esto, pero ha terminado afectando a mi trabajo como explicaré a continuación. La situación está así: LaLiga ofrece sus partidos de fútbol cobrando un dinero por ello, y hasta aquí todo normal — o sería normal si el precio fuera más justo, pero ese es otro tema. Como muchos lo ven gratis, han decidido tomar medidas. Las medidas son cortar por lo que ellos consideran sano, pero para nada lo es.

Yo soy editor en un par de blogs sobre Linux, os habréis dado cuenta, y cubro noticias, entre las que hay muchas que tienen que ver con sistemas operativos. Ayer, lunes, quería escribir un artículo sobre una nueva versión de un sistema operativo, y, para no coger imágenes de otro medio, me dispuse a conseguirla en DistroSea. Tardaba mucho en cargarme la página, pero es algo medio-normal en mi configuración, así que tuve algo de paciencia. Cuando ya me parecía demasiado tiempo, intenté entrar desde Firefox, y tampoco. Curiosamente, activo una VPN y entra. Hum.

LaLiga bloquea DistroSea, entre otras muchas webs, por incompetentes

Alguno pensará «pues ya está, solucionado, ¿no?», pero no. DistroSea detecta que me conecto a través de un proxy y no me permite usar el servicio.

LaLiga, con Javier Tebas a la cabeza, se defiende diciendo que lo hacen para luchar contra la piratería, e incluso hay una sentencia que les respalda, y eso estaría muy bien si no salieran perjudicados servicios de terceros. El hecho de que luego se pueda seguir viendo su contenido por diferentes medios sólo puede hacernos reír a todos, pero no tiene gracia.

Recientemente, leyendo por la blogosfera, me he enterado que hasta la RAE les ha pedido que paren estos bloqueos, que su página web también se ve afectada. Y, todo según el medio que honestamente no recuerdo cuál era, Tebas respondía, no sin sorna, algo así como que total, si nadie visita esa página web.

¿Por qué digo que son incompetentes? Bueno, por lo mismo que les metí cierta caña a los de Apex Legends: si la solución que usan no pasa de darle a un botón y perjudicar a quien no deben, si los «tramposos» son mejores que ellos, pues poco hay que decir.

¿Qué deberían hacer?

Ser capaces de bloquear sólo lo necesario. Por ejemplo: supongamos que hay una web que se llama veocinepirata.com y muchos entran ahí para ver películas sin pagar. Con una orden judicial, piden a las operadoras que bloqueen esa página web, con lo que no podemos acceder directamente. Es algo que se hace varias veces al año. Pero LaLiga ha optado por otra opción: sabe que hay servicios IPTV que usan una IP, y lo que hacen es bloquear esa IP. El problema es que suelen estar compartidas.

Por si fuera poco, han atacado a Cloudflare porque dicen que lo que hacen es proteger a delincuentes, tirando de demagogia para conseguir sus objetivos. A la postre, son muchas las páginas que confían en Cloudflare las que quedan inaccesibles en territorio español

Estos objetivos son que no veamos el fútbol gratis… pero sigue siendo posible. Por lo tanto, sí, creo que es una cagada gorda: si fastidian a unos pocos que quieren ver el fútbol de manera ilegal — creo que no serán muchos, porque sabrán cómo verlo igualmente — y a muchos que queremos, por ejemplo, saber qué significa «repanpinfla» — spoiler: lo que le resulta a LaLiga lo que pensemos sobre todo esto — o probar una distribución Linux sin descargarse una ISO, para no añadir ciclos de escritura a nuestro disco duro, es una cagada.

LaLiga decide qué puedes y qué no puedes visitar

Huelga decir que también hay pequeños comercios que no pueden realizar ventas on-line porque los clientes no pueden acceder a sus páginas web. Pero a Tebas se la refanfinfla. Es el jefe, El Padrino. Él y sus colegas deciden qué páginas puedes visitar y cuándo.

Así que al final si que he escrito algo sobre este tema, más que nada para dejar constancia de mi disconformidad y por qué: pueden llegar a perjudicarme en mi trabajo. Si por lo menos redujeran la piratería…