La beta de Ubuntu 20.04 LTS ya fue liberada y estas son las características que se incluyen

Se libero hace ya algunos días fue liberada la beta de la nueva versión de “Ubuntu 20.04 LTS”, la cual viene con nuevas características y algunas mejoras, incluyendo GNOME 3.36, arranque más rápido, pantalla de inicio de sesión más moderna, etc.

Esta nueva versión de “Ubuntu 20.04” tiene el nombre en código de “Focal Fossa” y esta es la próxima versión LTS de este popular sistema operativo y será compatible durante 5 años. Para las empresas, Ubuntu 20.04 será compatible durante 10 años como “versión de mantenimiento extendida” (ESM), el estado de ESM no es gratuito y es adecuado para clientes de Ubuntu Advantage.

En términos de funcionalidad, Ubuntu 20.04 es tan conservador como las otras versiones LTS de esta popular distribución de Linux.

Solo presenta características que los desarrolladores de Ubuntu pueden soportar durante cinco años.

De sus principales características que se destacan es que la nueva versión está basado en el kernel de Linux 5.4 LTS. Además, se destaca que esta versión trajo un nuevo modo de bloqueo a Linux. Refuerza el límite entre el UID 0 (el usuario root) y el núcleo. Cuando activa este modo de bloqueo, varias funciones están restringidas.

Otro cambio importante que incluye con la adición del kernel de Linux 5.4 es el soporte para el sistema de archivos exFAT de Microsoft.

Por la parte del entorno de escritorio se sigue respetando el uso de Gnome Shell y la versión predeterminada en este lanzamiento es “Gnome 3.36” la cual también permitió tener un nuevo diseño de carpeta de aplicación, una nueva pantalla de bloqueo y un nuevo diseño de menú del sistema. Ademas se menciona que esta versión cuenta también el soporte para colores profundos de 10 bits.

En cuanto a la paquetería del sistema QEMU se ha actualizado a la versión 4.2. QEMU ahora tiene habilitado virglrenderer, lo que le permite crear una GPU virtual 3D dentro de máquinas virtuales QEMU. El backend gráfico QEMU ahora se basa en GTK en lugar de SDL. Esto proporciona una integración mucho mejor en la oficina y a menudo es más rápido.

Otras de las aplicaciones que se actualizaron fueron: glibc 2.31, OpenJDK 11, rustc 1.41, GCC 9.3, Ruby 2.7.0, PHP 7.4, Perl 5.30 y Golang 1.13. Aparte de eso, esta nueva versión incluye actualizaciones estables para aplicaciones tradicionales, incluyendo Thunderbird 68.6.0, LibreOffice 6.4, PulseAudio 14 (vista previa por ahora), Firefox 74 o BlueZ 5.53. Thunderbird integra por defecto la extensión Lightning para la gestión de calendario.

Esta versión también tiene soporte para OpenSSH U2F. En Ubuntu 20.04, OpenSSH 8.2 agregó soporte para dispositivos de hardware U2F/FIDO para permitir la autenticación de dos factores basada en hardware.Además, desde Focal Fossa, nginx-core ya no se entrega con el módulo de geoip heredado activado por defecto. Si se está utilizando el módulo de geoip heredado en nginx, se pueden experimentar problemas de actualización si no se deshabilita el módulo de geoip en la configuración.

Además, Snap Store se convierte en la tienda de aplicaciones predeterminada, reemplazando el software Ubuntu.

Otro cambio en Ubuntu 20.04, es que se deshizo del iniciador de Amazon, se trabajo en ofrecer un rendimiento más uniforme, menos uso de CPU para animaciones de ventanas y presentaciones, ejecución de JavaScript y finalmente, el movimiento del mouse y la ventana también tiene una latencia más baja ahora.

Por otra parte, a partir de esta nueva versión de Ubuntu 20.04 se comenzó con el abandono de Python 2. Por defecto, ahora la nueva versión 3.8.2 ahora está instalada.

Descargar Ubuntu 20.04 LTS Daily Builds (solo para pruebas)

Para quienes estén interesados en poder obtener la imagen de esta versión beta de Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa, pueden dirigirse al siguiente enlace.

Es importante mencionar que esta beta no es remendada para el uso diario, solamente es puesta al público con la finalidad de que aquellos que quieran contribuir con la detección de errores o probar lo nuevo que se preparo para el sistema, lo puedan hacer sobre una máquina virutal o en modo live.

Finalmente, la publicación de la versión estable está programada para el 23 de abril.