La beta de Fedora 28 ya está disponible con muchas novedades

El día de ayer se ha anunciado la inmediata disponibilidad de la beta de Fedora 28, la próxima versión de esta magnífica distribución de Linux.

Inicialmente esperada para finales de marzo, Fedora 28 Beta ya está disponible para pruebas públicas, trayendo consigo muchas de las últimas versiones de software libre y herramientas GNU/Linux, entre las cuales podemos mencionar el entorno GNOME 3.28 y un nuevo repositorio modular para Fedora 28 Server.

See my @Fedora #Modularity talk I was supposed to present on #FOSDEM! Learn how #Linux distributions can be moving fast and slow at the same time. https://t.co/uaYxcoApGt

— Adam Šamalík (@adsamalik) 28 de marzo de 2018