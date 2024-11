Durante este verano en el hemisferio norte, Apple liberó sus mapas y les permitió salir de su ecosistema. Hasta ese momento, los Apple Maps estaban disponibles sólo como aplicación para iPhone/iPadOS y macOS, los sistemas operativos móviles y el de escritorio de la manzana. También hay desde la presentación de su reloj inteligente una versión reducida de los mismos, y desde este julio están disponibles en el navegador. Como es habitual, los usuarios de Linux no podíamos acceder a ellos sin trucos, hasta ahora.

Hay restricciones a las que yo no les encuentro mucho sentido, y esta es una de ellas. Si me esfuerzo, puedo entender que Apple quiera quisiera que Shazam sólo funcionara en sus equipos, pero lo de los mapas no tanto. En cualquier caso, mientras escribía este artículo, que inicialmente era sólo sobre los Apple Maps, me ha dado por probar si Shazam ya funcionaba desde Linux, y sí, también, por lo que el artículo va sobre el soporte de ambos en los sistemas del kernel.

Apple Maps en Firefox

Pero, como explicábamos, que un servicio no funcione en algunos navegadores es una limitación impuesta a propósito. Hay que añadir código extra para deshabilitar el soporte. Hasta ahora, cuando entrábamos en beta.maps.apple.com desde Linux, siempre nos llevaba a una página que empezaba igual que la anterior, añadiendo /unsupported al final. Pero si cambiábamos el agente de usuario para que indicara que entrábamos desde un navegador soportado, ya podíamos verlo todo con total normalidad. Eso demuestra que un equipo es perfectamente capaz de usar un servicio… si le dejan.

Eso ya no es necesario si entramos desde Firefox en Linux, pero aún no han activado el soporte para navegadores con base Chromium. De hecho, oficialmente tampoco lo han hecho en Firefox + Linux.

Shazam en cualquier parte

Lo que sí funciona es Shazam. Sin un comunicado al que acogerse, no tenemos muy claro cuándo ha pasado, pero es posible que el soporte para Shazam en cualquier parte esté activo desde hace mucho. En el pasado, si entrábamos con un agente de usuario que se identificara como un navegador de un equipo de Apple, la página de inicio era totalmente diferente. Veíamos el botón grande, listo para ser pulsado e identificar canciones. Ahora aparece un botón pequeño en la parte inferior derecha, uno que probablemente haya visto en el pasado, pero que antes nos llevaba a una extensión o algo así, de ahí que no me haya dado cuenta hasta la prueba de hoy.

Con el soporte activado y la nueva página sin mostrar el botón en grande, lo que hay que hacer es pulsar el botón más pequeño y permitir que el navegador en esa página pueda acceder al micrófono. Tras identificar la canción veremos la información relacionada, letra y vídeo incluido, aunque para poder ver completo el último hay que estar suscrito a Apple Music. Y es que Shazam es de los de Cupertino, y fuera de un aparato de Apple — incluso en ellos — es más un anuncio de Apple Music que cualquier otra cosa.

Nosotros decidimos usarlos o no… si nos dejan

Con el soporte activado, somos nosotros los que podemos decidir si usar estos servicios o no. Los Apple Maps en la web están en fase beta, lo que debería ser suficiente para no ser nuestra elección. Si buscamos algo de privacidad pueden ser una opción, pero le faltan muchas funciones y en estos momentos sólo están en inglés.

Shazam es una aplicación más popular y sí que merece la pena. Pero si nos es suficiente con algo que funcione y nos diga qué está sonando, SongRec es una alternativa no oficial que también funciona muy bien, la que he estado usando las pocas veces que lo he necesitado en Linux.

Al final, los usuarios de Linux solemos elegir lo que nos viene en gana, pero para ello nos tienen que habilitar el soporte o tenemos que hacer triquiñuelas para saltarnos las restricciones que pretenden imponernos.