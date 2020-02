La 5ta beta de Parrot Security OS 4.8 ya esta lista para pruebas

Los desarrolladores de Parrot Security OS dieron a conocer hace pocos días la liberación de la nueva versión beta de lo que será la próxima versión estable de Parrot Security OS 4.8, aun que ha pasado un largo retraso desde el lanzamiento de Parrot OS 4.7 y todos los hackers y pentester éticos esperan ansiosamente las últimas actualizaciones y nuevas características para el próximo Parrot OS 4.8.

Y es que los desarrolladores informan que han estado atrasados con los lanzamientos y el desarrollo de la distribución debido a que se encuentran trabajando en conjunto en un rediseño total, además de que se encuentran trabajando en una migración ha Docker-compose, también mencionan que tienen una nueva instancia de gitlab, nueva redirección de espejos, etc.

Sobre Parrot OS

Para aquellos lectores que aún no conozcan la distribución les puedo decir que Parrot Security es una distribución de Linux basada en Debian desarrollado por el Frozenbox Team y esta distro tiene un enfoque en la seguridad informática.

Está diseñado para pruebas de penetración, evaluación y análisis de vulnerabilidades, análisis forense de computadoras, navegación web anónima, y practicar criptografía.

Parrot OS está destinado a proporcionar herramientas de prueba para pruebas penetración equipadas con diferentes tipos de herramientas para que el usuario las pruebe en su laboratorio. Parrot se basa en la rama de pruebas (stretch) de Debian, con un núcleo Linux personalizado y siguiendo un modelo de desarrollo de lanzamiento móvil.

El entorno de escritorio que utiliza la distribución de Linux Parrot OS es MATE y el administrador de pantalla predeterminado es LightDM.

Parrot se posiciona como un laboratorio portátil con un entorno para expertos en seguridad y científicos forenses, que se centra en herramientas para verificar sistemas en la nube y dispositivos de Internet.

La estructura también incluye herramientas y programas criptográficos para proporcionar acceso seguro a la red, incluidos TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt y luks.

¿Qué hay de nuevo en la beta de Parrot Security OS 4.8?

Tal y como mencionamos al inicio en el desarrollo de esta versión beta, los desarrolladores de Parrot OS sigue trabajando en el rediseño de toda la infraestructura y cambia a una nueva instancia de GitLab y a Docker-compose para automatizar y configurar las nuevas aplicaciones de manera efectiva.

Con la liberación de esta nueva versión beta de la distribución se mencionan algunos cambios importantes dentro de la paquetería del sistema. Se menciona que se eliminan del sistema los paquetes KeePass X (no muchas personas lo usan), Shotwell (no funciona bien para todos los formatos de imagen Eye of mate lo hace mejor), Rhythmbox (mencionan que vlc es suficiente) y Vinagre (se cambia por remmina ya que admite más protocolos), con lo cual ahora los usuarios que estén interesados en poder utilizarlos deben instalarlos por separado.

También se menciona la limpieza de algunos paquetes (thubderbird, rhythmbox, shotwell, libreoffice base, math, etc.), con lo cual el tamaño de las imagenes del sistema fueron reducidas. La edición home ahora es 1.6g en lugar de 2gb y la edición security es de 3.9gb en lugar de 4.1gb.

Por otra parte, se menciona que el instalador solo puede poner todo en una partición, ocultando todos los otros diseños de particionamiento automático. Es decir que se elimina la partición separada del arranque.

Con ello ahora no se necesita crear una carpeta de arranque para acceder a alguna partición restringida o encriptada, ya que grub2 admite el sistema de archivos btrfs completo con compresión zstd.

Finalmente si quieres saber más al respecto sobre esta versión beta o estar informado sobre el desarrollo y los cambios que se van realizando, puedes seguirlo en el siguiente enlace.

Descargar y probar la beta de Parrot OS 4.8

Para quienes estén interesados en poder descargar esta nueva versión de la distribución pueden dirigirse directamente al sitio web oficial del proyecto en el cual en su sección de descargas podrán encontrar la imagen del sistema.

El enlace es este.

Puedes grabar la imagen con ayuda de Etcher en un USB.