Ubuntu y todos sus sabores oficiales están disponibles en dos opciones: las normales o «interim» (provisionales) son las de ciclo normal, las que están soportadas durante 9 meses y se actualizan cada 6. Luego tenemos las LTS, que salen los abriles de los años pares, se actualizan cada dos años y están soportadas durante 5 o 3, dependiendo del sabor. Algo diferente pasa con Kubuntu, que las diferentes combinaciones nos permiten tener hasta 4 opciones diferentes.

Me gustaría explicar algo antes de seguir: aunque en este artículo vamos a hablar de Kubuntu, lo explicado aquí vale en su mayoría también para Ubuntu Studio y Lubuntu. Ubuntu Studio usa Plasma desde hace algunas versiones, y Lubuntu hace poco que ha creado su propio repositorio backports. A quien le interese más alguna de esas ediciones, a partir de aquí casi que podría sustituir la palabra Kubuntu por Lubuntu/Ubuntu Studio. Explicado esto, hay un Kubuntu para cada tipo de usuario.

Otra cosa que quisiera decir es que en el momento de escribir este artículo KDE lanza unas 3 versiones de Plasma al año, pero pronto lanzará 2, más o menos al mismo tiempo que GNOME y justo antes de las nuevas versiones de Ubuntu y Fedora.

Kubuntu LTS

La primera de las cuatro opciones es Kubuntu LTS. Es la opción más conservadora, la opción para los que prefieren software más probado y que recibirá más actualizaciones de mantenimiento. Salen cada dos años, y suelen usar una versión LTS de Plasma. No incluirá las últimas funciones, ni las últimas versiones de algunas aplicaciones, pero todo lo que hace lo hace de manera fiable.

LTS + Backports

Esta opción es un poco un unicornio, o bueno, no tanto, pero es que no es habitual. Hay ocasiones en las que KDE añade un repositorio backports especial para una versión LTS de Kubuntu concreta, y puede subir Plasma, Frameworks y Gear. Salvando las distancias, que pueden llegar a ser muchas, esto sería similar a lo que ofrece KDE neon: base LTS y el último software de KDE. Pero, insisto, no es normal que ofrezcan esta posibilidad ya que lo lógico es pensar que el que se queda en una versión LTS es porque no busca lo último de lo último.

Kubuntu Interim (ciclo normal)

Canonical se refiere a sus lanzamientos de ciclo normal como «interim», que se traduce al español como «provisional». Hay uno cada seis meses, en abril y octubre, y su soporte son esos seis meses más 3 de cortesía, para que nos dé tiempo a subir a la siguiente. En total, nueve meses de soporte.

Las versiones de ciclo normal llegan con el software de KDE que está disponible en el momento de la congelación de funciones, y suele usar, por ejemplo, las aplicaciones de diciembre más las tres actualizaciones correctivas en el lanzamiento de abril. El Plasma y Frameworks que incluyen es el que ha llegado a tiempo de la congelación, y no se actualiza aunque se haya lanzado una actualización de punto de la misma serie. Si se quiere software más nuevo, hay que esperar a la siguiente versión del sistema operativo.

Aquí me gustaría explicar algo sobre el cambio de ciclo de lanzamientos que llegará en cuanto Plasma 6 se estabilice. KDE lanzará esas dos versiones de Plasma al año, por lo que Kubuntu siempre tendrá la última versión del entorno gráfico de KDE, pero seguirá sin recibir actualizaciones de punto, a no ser que en Canonical cambien su filosofía. Es un dato importante porque hasta ese momento sí era habitual tener una versión de Plasma «pasada». Y el problema podía ser mayor si había alguna incompatibilidad con Frameworks.

Interim + Backports

La última de las opciones es usar la última versión de Kubuntu y añadirle el repositorio backports. Es algo que se ha podido hacer desde ¿siempre?, pero esos dos lanzamientos de Plasma por año cambiarán un poco bastante las cosas. Si añadimos el backports ppa a una edición provisional de Kubuntu mientras KDE lanza tres versiones de Plasma al año y lanzan una nueva, Plasma dará un salto de versión, y esto no siempre puede dar el mejor de los resultados. Sin embargo, si ya estamos en la misma serie, lo único que se aplicará al entorno gráfico serán correcciones, por lo que es difícil que se experimenten fallos.

Por otra parte, y como antes de esos 2/año, Frameworks y Gear (apps) se actualizarán una vez al mes. Esta opción será la más actualizada de todas, superando al KDE neon propio del «equipo K», ya que usará el software más nuevo de KDE y la última base de Ubuntu, y seguiremos teniendo a Canonical detrás, para lo bueno y para lo malo. Esto último podría no cumplirse siempre.

¿Cuál es tu opción preferida? ¿Prefieres la estabilidad de Kubuntu/Lubuntu/Ubuntu Studio LTS, la última versión con todo lo nuevo o algún punto intermedio?