Kubuntu 19.10 llega con estas novedades y alguna ausencia importante

Ayer fue un día importante para los usuarios de Ubuntu o alguno de sus sabores oficiales: se lanzó la versión 19.10, de nombre en clave Eoan Ermine. En total y desde la llegada de Ubuntu Budgie, hay ocho sabores y es difícil destacar uno porque hay para todos los gustos, pero creo que con el paso de KDE 4 a Plasma 5, Kubuntu ha ido ganando popularidad y adeptos. Ayer se lanzó Kubuntu 19.10 y debería haber tenido una función en concreto que aún lo haría mejor, pero ha sido el único componente de la familia Eoan Ermine en no incluirla.

Después de haber probado las últimas Daily Live de Ubuntu 19.10 y tratar de instalar Kubuntu 19.10, hubo algo que me llamó la atención: ¿dónde está la opción de instalar el sistema operativo en ZFS como root? No está. El motivo está explicado en la nota del lanzamiento de la nueva versión del sistema operativo: sencillamente, no tuvieron tiempo, pero prometen que llegará para Kubuntu 20.04 Focal Fossa en abril de 2020.

Novedades de Kubuntu 19.10

Soportado hasta julio de 2020.

Sin versión de 32 bits.

Linux 5.3.

Plasma 5.16.5.

KDE Applications 19.04.3.

Frameworks 5.62.

Qt 5.12.4.

LibreOffice 6.3.

Posibilidad de instalar una sesión Wayland con el paquete plasma-workspace-wayland. El equipo de Kubuntu avisa de que no está soportado, pero añadirá la opción de elegir la sesión Wayland al inicio.

Drivers de NVIDIA incluidos en la imagen ISO.

En cuanto a las ausencias, solo hay una real:

El soporte para ZFS como root en la instalación llegó demasiado tarde en el ciclo de Eoan para implementarla y probarla en el front end Ubiquity KDE. Esta opción es un objetivo para el lanzamiento 20.04 LTS.

Por otra parte, hay dos puntos mejorables que podemos obtener si añadimos el repositorio Backports de KDE: Plasma 5.17, que tampoco llegó a tiempo e incluye novedades muy interesantes, o KDE Applications 19.08, la segunda versión importante de 2019 de las aplicaciones de KDE que introdujeron nuevas funciones.

Kubuntu 19.04 Eoan Ermine ya está disponible desde este enlace.