Krita 6.0 ya está disponible y marca un paso importante en la evolución de este conocido programa de pintura digital de código abierto. Aunque a primera vista pueda parecer una actualización más, en realidad supone un cambio de base tecnológica que afectará a su desarrollo futuro y a la experiencia de uso, especialmente en entornos Linux y Wayland.

En paralelo a este lanzamiento también se ha puesto a disposición Krita 5.3, una versión que mantiene la tecnología anterior para quienes prefieran seguir en un entorno más asentado. Ambas ediciones comparten prácticamente las mismas funciones, pero apuntan a públicos ligeramente distintos: por un lado, quien busca estabilidad en Qt5; por otro, quien quiere aprovechar ya las ventajas del salto a Qt6 y la mejora de soporte en sistemas modernos. Ambas versiones llegan unos cinco meses después de Krita 5.2.

Transición a Qt6 y papel de Krita 6.0

El principal cambio de Krita 6.0 está en sus entrañas: se trata de la versión que da el salto a Qt6, la nueva generación del framework gráfico sobre el que también se apoya el ecosistema KDE. Este movimiento alinea la aplicación con la hoja de ruta tecnológica actual de KDE/Qt, algo relevante de cara a la compatibilidad futura, el rendimiento y la integración con los escritorios modernos.

Mientras tanto, Krita 5.3 se mantiene sobre Qt5, una plataforma ya muy asentada y probada. Esta doble estrategia permite a la comunidad y a los estudios que lo usan en producción decidir a qué ritmo adoptan el cambio: quienes necesiten un entorno más conservador pueden seguir con 5.3, mientras que quienes quieran beneficiarse desde ya de las mejoras en Wayland y color pueden dar el salto a 6.0.

Mismas funciones, distinta base tecnológica

Un detalle clave es que las versiones 5.3 y 6.0 son funcionalmente idénticas según el proyecto. Es decir, las herramientas, paneles y nuevas prestaciones incorporadas en esta generación son las mismas en ambas. Lo que cambia es la base técnica: Qt5 en Krita 5.3 frente a Qt6 en Krita 6.0, con las implicaciones que eso tiene en compatibilidad y soporte futuro.

Esta equivalencia funcional simplifica la vida a artistas, ilustradores y estudios que usan Krita de forma profesional, ya que pueden cambiar de rama sin tener que reaprender herramientas ni modificar de golpe su flujo de trabajo. Todo el foco de decisión se concentra en la plataforma subyacente y el entorno de escritorio que utilicen.

Krita 6.0 y 5.3 introducen nuevo sistema de texto y soporte completo de OpenType

Entre las novedades destacadas de esta hornada está la reescritura completa de la función de texto, un área que llevaba tiempo pidiendo una renovación profunda. El nuevo sistema ofrece un control más fino sobre los textos en el lienzo, lo que resulta especialmente útil para cómic, diseño editorial ligero, rotulación y cualquier trabajo donde las capas de texto jueguen un papel relevante.

Además, Krita incorpora soporte completo de OpenType, lo que abre la puerta a utilizar correctamente las funciones avanzadas de las tipografías modernas: ligaduras, variantes estilísticas, conjuntos alternativos, estilos contextuales y otros detalles que hasta ahora podían dar problemas o no estar plenamente soportados.

La posibilidad de hacer edición de texto directamente sobre el lienzo también se ha reforzado, permitiendo ajustar y colocar textos de manera más visual, sin depender tanto de cuadros de diálogo separados. Esto agiliza la maquetación rápida de rótulos, bocadillos o anotaciones dentro de la propia ilustración.

Mejoras en vectores y flujo de trabajo gráfico

Otra área en la que se ha trabajado es la de herramientas vectoriales. Aunque Krita sigue centrado en la pintura digital raster, muchas personas usan vectores para elementos como logotipos, formas geométricas, marcos o detalles que requieren escalado sin pérdida de calidad. Las mejoras introducidas buscan que estas capas vectoriales se integren mejor en el flujo general de trabajo.

Sin entrar en excesivas florituras, la idea es que el manejo de estos elementos sea más fluido y fiable, permitiendo combinarlos con pinceles, texturas y capas de bitmap sin romper el ritmo creativo. Para pequeños estudios de ilustración y animación, que a menudo necesitan producir materiales versátiles para impresión y pantalla, este tipo de ajustes puede ahorrar tiempo y quebraderos de cabeza.

Pintura HDR y gestión de color en Wayland

Uno de los puntos más llamativos de Krita 6.0 es la atención especial al soporte HDR y a la gestión de color en entornos Wayland. La aplicación estrena una implementación completa del protocolo de gestión de color de Wayland, algo que tiene especial relevancia en la versión para Linux. Esto permite manejar de forma más precisa los espacios de color, los perfiles y el rango dinámico en pantallas compatibles.

En la práctica, esto se traduce en una mejor experiencia al trabajar con contenido HDR, tanto en términos de visualización como de consistencia de color. Para profesionales y aficionados avanzados que usan Linux, donde Wayland va ganando terreno frente a X11 en escritorios modernos, esta mejora supone un paso importante para poder confiar en Krita en flujos de trabajo exigentes.

Además de la gestión de color, se han introducido diversos ajustes adicionales en el soporte Wayland que deberían mejorar la estabilidad y la integración con los entornos de escritorio actuales. Esto es especialmente interesante para quienes trabajan con monitores de gama alta, configuraciones multimonitor o setups de estudio donde la fidelidad visual es crítica.

Manejo mejorado de archivos Adobe PSD

En el día a día de muchos creadores, tarde o temprano aparece un archivo Adobe PSD en la ecuación. Por eso, otra línea de trabajo de Krita 5.3/6.0 ha sido reforzar la compatibilidad con este formato, ampliamente usado en la industria gráfica. La aplicación ofrece ahora un manejo mejorado de estos ficheros, con una interpretación más fiel de capas, efectos y otros elementos.

Disponibilidad y elección entre Krita 6.0 y 5.3

Los responsables del proyecto han puesto a disposición las descargas de Krita 6.0 y 5.3 en la web oficial, Krita.org, donde se detallan las notas de versión y las plataformas soportadas. Desde allí es posible obtener instaladores y paquetes adecuados para los distintos sistemas, incluyendo las distribuciones Linux más habituales, así como Windows y otros entornos.

A la hora de elegir, la recomendación práctica pasa por valorar el entorno de escritorio y las necesidades de cada usuario. Quien necesite máxima estabilidad en Qt5 puede optar por Krita 5.3, sin renunciar a las nuevas funciones de texto, vectores, HDR o PSD. Quien, en cambio, esté listo para dar el salto a Qt6 y quiera aprovechar el mejor soporte para Wayland y la gestión de color avanzada, tiene en Krita 6.0 la opción más alineada con el futuro del proyecto.

Con este doble lanzamiento, el ecosistema de Krita se coloca en una posición intermedia interesante: ofrece continuidad a quienes priorizan seguridad y, al mismo tiempo, abre la puerta a una transición gradual hacia tecnologías más modernas como Qt6 y Wayland.