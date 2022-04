Krita 5.0.6 llega sólo para corregir un par de fallos

Esta vez no ha habido salto de versiones. A lo mejor lo hay en un futuro próximo, si alguna de las tiendas en las que entregan el software decide que hay algo que tienen que cambiar. Pero lo que tenemos disponible desde hace unas horas es Krita 5.0.6, una versión que ha llegado para corregir errores. Esta no se trata de lo que se conoce como «hotfix», es decir, una actualización en donde se solucionan muchos bugs.

Krita 5.0.6 ha sido lanzado para corregir tan sólo dos fallos. Con una lista de cambios tan corta, uno se pregunta si era necesario lanzar una actualización o era mejor esperarse y arreglar más problemas, pero el equipo de desarrolladores ha decidido que sí. Probablemente alguno de los fallos era especialmente molesto o se manifestaba más de lo esperado, lo que podría traducirse en dificultar el trabajo.

Los dos bugs que corrige Krita 5.0.6

Lo que ha corregido KDE en Krita 5.0.6 es un cuelgue (crash) al trabajar con capas vectoriales o selecciones vectoriales y utilizar mucho la función de deshacer y otro al eliminar una capa vectorial con una máscara de transparencia animada. Los desarrolladores no han mencionado hoy si esta temprana versión ha llegado para no arrastrarla en una actualización mayor, un Krita 5.1.0 que ya está en el punto de mira de los desarrolladores dibujantes de KDE. Krita 5.0.5 llegó hace menos de dos semanas, y lo hizo con muchas correcciones. Llegó tras saltarse dos versiones, «gracias» a una tienda de software que rechazó dos entregas que no cumplían con los requisitos de la misma.

Krita 5.0.6 ya está disponible desde su página web oficial para Windows, macOS y Linux. Desde allí, los usuarios de Linux podemos descargar una AppImage, pero también añadir un repositorio para Debian/Ubuntu. Para el que prefiera otros tipos de paquetes, pronto debería llegar a Flathub y Snapcraft, aunque en el caso del paquete snap sigue en la v4.4.5 y podría tardar mucho más tiempo