Ya llevamos algún tiempo en el que las versiones de Krita que usamos en ordenadores llevan mal la cuenta. De una versión de punto se pasa a una en la que parece que se han olvidado de otra, pero no es así. Aunque no le había dado importancia, hoy, con el lanzamiento de Krita 5.0.5, KDE ha explicado por qué pasa esto: a ellos les gustaría seguir bien con la cuenta, pero Krita está en diferentes tiendas de software y alguna de ellas, cuando no acepta una versión, obliga a que lo siguiente que les entreguen lleve una numeración diferente.

Así, tras la actualización mayor de la v5.0 y dos actualizaciones de punto (5.0.2), hoy ha llegado Krita 5.0.5. Explican que no es que nos hayamos perdido 5.0.3 y 5.0.4, sino eso de las tiendas y que en esta ocasión les ha pasado dos veces. Solucionado lo que le pedían para aceptar la nueva versión, y no han dicho qué problemas había ni qué tienda era la que no aceptaba la actualización, ya tenemos Krita 5.0.5, y ha llegado para corregir errores.

Novedades de Krita 5.0.5

Se han corregido los artefactos al utilizar el pincel para difuminar colores en imágenes CMYK.

Corrección de resultados borrosos en la transformación de perspectiva de 4 puntos.

Corregido el proceso de deshacer las propiedades de transformación de la licuación.

Se ha corregido el tamaño del cuadro de diálogo «Acerca de Krita».

Se ha corregido un fallo al cambiar la configuración de la vista previa instantánea de un pincel preestablecido.

Corregido el uso de los nombres de las capas al utilizar el plugin G’Mic.

Se han añadido los modos de fusión que faltaban para los filtros G’Mic.

Corrección de problemas con las bibliotecas de recursos con extensiones de nombres de archivos en mayúsculas.

Habilitado por defecto el diálogo de archivos del sistema operativo en macOS.

Se ha corregido el fallo en la representación del lienzo de macOS Arm64 para imágenes de 16 bits/integrales.

Se ha corregido el fallo que se produce al deshacer operaciones de capas múltiples con demasiada rapidez.

Solucionado un fallo en la máscara de transformación aplicada a un grupo de paso.

Se han corregido los accesos directos compatibles con Photoshop.

Se ha corregido AppimageUpdate.

Ahora muestra el número correcto de capas en el diálogo de propiedades de la imagen.

Arreglada la disposición de las barras de título de las carpetas.

Desactivada la asignación automática de teclas aceleradoras para la selección de las ventanas acoplables.

Arreglada una fuga de memoria en la visualización del historial de colores.

Arreglada una race condiction en la inicialización del sistema de metadatos.

Se ha corregido la reproducción de la animación cuando se tienen varias vistas en una animación.

Se ha corregido la pérdida de datos al escalar una imagen con máscaras de transformación animadas.

Corregido el nombre base incorrecto de una animación al cambiar la ruta o el nombre del archivo.

Se ha corregido la restauración de los valores por defecto de los ajustes de entrada del lienzo.

Actualización correcta de los colores del gradiente en los estilos de capa.

Se ha corregido un fallo al manejar eventos táctiles.

Corregido un gran número de defectos encontrados por Coverity.

Se ha corregido que las cajas de impacto del widget de curvas son demasiado pequeñas en pantallas HiDPI.

Corregido el guardado sobre recursos desactivados.

Se ha corregido el elemento cuadrado hsySH del selector de color avanzado.

Se han corregido los problemas que provocaban que los cursores fueran demasiado pequeños en las pantallas HiDPI.

Corregidos problemas con la animación de las máscaras de transparencia y de filtro.

La opacidad ahora se carga correctamente para las capas vectoriales animadas.

Posibilidad de detener la ventana acoplable del guión gráfico que crea fotogramas en capas bloqueadas.

Guiones gráficos: se ha añadido la posibilidad de duplicar escenas existentes.

Mejorada la interacción con ffmpeg al renderizar animaciones o grabaciones.

Mejorada la detección de secuencias de vídeo rotas al importarlas como animación.

Se ha solucionado un problema por el que no se copiaban todos los píxeles al copiar una máscara.

Posibilidad de guardar y cargar gradientes en configuraciones regionales no UTF8.

Corregido el problema de las máscaras y capas que se rompen después de cambiar el espacio de color.

Actualización a LittleCMS 2.13.1 para corregir un error en el espacio de color de la escala de grises y arreglar la conversión entre imágenes de 8 y 16 bits en escala de grises.

Se ha corregido un retraso en los trazos de pinceles automáticos con aleatoriedad.

Mejora del rendimiento al mover una capa en un grupo de capas.

Se ha corregido la precisión del contorno de los pinceles de pixel-art.

Mejorado el contorno del pincel para los pinceles de baja densidad.

Establecida .apng como extensión de archivo por defecto para los archivos APNG en lugar de PNG.

Se ha corregido un fallo al utilizar la herramienta de parche inteligente en imágenes HDR.

Posibilidad de establecer la distancia ponderada en valores superiores a 100.

Se ha corregido el ajuste de desenfoque de la herramienta de selección contigua.

Se ha corregido el preajuste del borrador por defecto.

Añadidos los accesos directos que faltaban para los siguientes filtros: pendiente/desplazamiento/potencia, curvas de ajuste de canales cruzados, semitono, paso alto gaussiano, mapa de altura a normal, mapa de degradado, normalizar y paletizar.

Se ha corregido el problema de guardar nuevos espacios de trabajo.

Maneja correctamente la lista negra de perfiles ICC.

Corregida la advertencia «¡Fallo en la verificación de la firma de Photoshop!» si hay bloques de tamaño cero en el archivo PSD.

El inicio de Krita es más robusto si el archivo de configuración está dañado.

Añadida presión y rotación al soporte táctil.

Se han corregido los problemas de traducción en Android.

Corregido el autoguardado en Android.

Maneja correctamente las banderas en las rutas SVG en las capas vectoriales.

Corregido el fallo cuando el degradado seleccionado no se muestra en el selector de degradado en el diálogo de estilo de capa. Algo similar para los patrones.

Corrección de un problema en el selector de preajustes de pinceles si no se ha seleccionado ningún preajuste de pinceles.

Se ha corregido un error en la gestión de la accesibilidad de Qt.

Se ha corregido la altura de la barra de menús en modo MDI con una subventana maximizada en pantallas HiDPI.

Corregido el sensor de velocidad en la herramienta de líneas.

Se ha corregido un fallo en el filtro de gotas de lluvia cuando se aplica a una capa vacía.

Se ha corregido una condición de carrera en Seleccionar todo.

Mejora del manejo de hilos al pintar, mejorando el rendimiento y la eficiencia energética.

Mejora el rendimiento de los selectores de recursos si hay muchas bibliotecas de recursos instaladas.

Corregidos problemas con el guardado de etiquetas al actualizar el esquema de la base de datos.

Es posible etiquetar y des-etiquetar múltiples recursos a la vez.

Reinicia el asistente de pintura después de cada trazo.

Se han solucionado problemas con el rango de radio de la mancha de color.

Eliminación de los archivos de recursos rotos después de que falle la importación.

Se ha corregido la actualización de la imagen de referencia al cambiar el tamaño en HiDPI.

Se ha solucionado un problema con los preajustes de MyPaint cuando el seguimiento lento interactúa con el estabilizador.

Corregida la aparición de bandas al renderizar en modo HDR.

Se ha corregido la representación de las capas de los archivos SVG.

Se ha corregido el pequeño selector de color en OpenGL 2.1.

Corregida la utilización del tema por defecto si no hay ningún tema configurado.

Se ha corregido el tamaño de las imágenes de vista previa en el diálogo de archivos no nativos.

Mejorado el manejo de la tecla modificadora CTRL.

Se ha corregido la actualización del contorno del pincel cuando se cambia de preajuste o herramienta.

Mejorado del manejo de las miniaturas de la lista de archivos recientes.

Corrección de la configuración de una capa de relleno desde la API de scripting.

Sí, se han corregido muchos bugs, pero es que la próxima versión ya se espera que sea Krita 5.1. Krita 5.0.5 ya está disponible desde su página web oficial en forma de AppImage. Allí también hay un repositorio para sistemas basados en Debian, y pronto aparecerá la actualización en Flathub.