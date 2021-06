Hace poco más de dos meses que nos entregaron la v4.4.3 de este software creado por y para dibujantes. Atendiendo a la numeración, cualquiera habría esperado que la siguiente actualización fuera la v4.4.4, a no ser que estuviera siguiendo el proyecto y supiera que no existe tal versión. De hecho, sí, existe, pero en realidad no es más que una v4.4.3 que subieron a la tienda de Epic. Por lo tanto, KDE ha lanzado hoy Krita 4.4.5.

Tal y como leemos en la nota de este lanzamiento, se trata de una última actualización para corregir errores antes de Krita 5.0, y mucha de la culpa de que la hayan lanzado la tiene un bug molesto que había en la versión de macOS. El proyecto KDE ya esta trabajando en la siguiente actualización mayor, pero aún podría demorar un tiempo y no querían dejar en la estacada a los dueños de un ordenador de Apple.

Novedades más destacadas de Krita 4.4.5

Para conocer todas las novedades, merece la pena leer la nota del lanzamiento. En total, se han introducido 76 correcciones, entre lo que se destaca:

Soporte para OpenGL ES para ARM en Linux.

Corregido un bloqueo que ocurría en la ventana emergente de la paleta al usar la escala al 125%.

Corregido un bloqueo con la herramienta de cortar.

Eliminado el formato JPG de la lista de formatos de imagen soportados para el portapapeles.

Corregido el generador de vista rápida.

Corregido un bloqueo que ocurría al importar un perfil ICC roto.

Mejorada la herramienta de transformación para usar un pivot.

Corregida una corrupción de datos al presionar Ctrl+Z mientras la acción de cortar estaba activa.

Corregido el zoom de la paleta en la herramienta de relleno.

Mejorado el soporte para GCC 11.

Muchas correcciones más.

Krita 4.4.5 ya está disponible para todos los sistemas soportados desde la página de descargas del proyecto. Desde allí, los usuarios de Linux podemos descargar su AppImage, pero también nos facilitan un repositorio para Ubuntu y Gento. En las próximas horas también subirán la nueva versión a Flathub.