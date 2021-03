A mediados de enero, KDE lanzó la v4.4.2 de su herramienta creada por y para dibujantes e introdujo nuevas herramientas y filtros, entre otras cosas. Hoy, poco más de dos meses después, lo que han hecho ha sido lanzar una de esas actualizaciones poco o nada emocionantes, un Krita 4.4.3 que se ha lanzado única y exclusivamente para corregir fallos. Pero que no sea emocionante no significa que no sea importante, porque son justamente estas versiones las que hacen que todo lo incluido en el pasado sea más fiable y estable.

Tal y como leemos en la nota de su lanzamiento, Krita 4.4.3 incluye mejoras de estabilidad y rendimiento, y lo hace en todos los sistemas en los que está disponible, incluyendo Android y macOS. No mencionan ni una sola novedad; prácticamente todos los puntos de la lista de novedades que tenéis a continuación incluye la palabra «Fix» (corrección). Por lo tanto, merece la pena actualizar porque todo irá mejor, pero teniendo en cuenta que no podremos hacer nada nuevo.

Novedades de Krita 4.4.3

Android: Ya no se bloquea cuando se presiona el botón Atrás en la pantalla de inicio. Corregido el fallo al cargar archivos mientras la aplicación aún se está iniciando. Utilice lastUpdateTime para copiar activos. Proporcionar un host para que pathPattern sea eficaz. Corregido el selector de color que cubre toda la pantalla.. Las configuraciones guardadas ya se cargan después del reinicio. Ya se puede agregar funciones clave a psd_layer_effects_shadow_base. Se corrigió la recarga de ajustes preestablecidos de paquetes importados por el usuario.

Cierres y bloqueos: Se corrigió la falla en el filtro de semitonos debido a un acceso a un puntero no válido. Corregido el bloqueo al volver a aplicar un filtro con reactivación. Se corrigió el bloqueo al pintar en una máscara de filtro creada a partir de una selección de vectores.

macOS: corregidos los complementos del buscador para mostrar una miniatura o una vista previa rápida.

Scripting: se corrigió el manejo de las banderas del canal.

Estabilidad y rendimiento: Corrige la sincronización del nivel de zoom entre el lienzo y el bloc de notas. Corregida la normalización en Smart Patch Tool. Solucionados los problemas de rendimiento en el botón de color de primer plano/fondo. Corregido el guardado de copias de seguridad incrementales. Solucionado un problema por el cual el bloc de notas no responde. Corregido el color como alfa y conservar alfa en pinceles personalizados y de portapapeles. Arreglado el paquete RGBA_brushes para que Krita no intente volver a crearlo en el inicio. Corregido el manejo del estilo en KisAngleSelector cuando el cuadro de giro debe mostrarse plano y usa el nuevo selector de ángulo en todas partes



Krita 4.4.3 ya está disponible desde la página web oficial, a la que podemos acceder desde este enlace. Desde allí, los usuarios de Linux podemos descargar su AppImage, y también nos facilitan un repositorio para añadirlo a distribuciones basadas en Ubuntu. La aplicación también está disponible como paquete Flatpak y Snap, pero en estos momentos ambas siguen en la v4.4.2 del software.