Krita 4.2.4, ya disponible nueva actualización menor que corrige 16 fallos

Hace justo dos semanas, KDE Community lanzó la versión v4.2.3 de Krita, una versión que corregía un total de 29 fallos e añadía la posibilidad de girar capas con un doble toque en el panel táctil. Hoy, KDE ha lanzado Krita 4.2.4, otra versión de mantenimiento, pero que corrige menos fallos que la anterior. Sus desarrolladores dicen que hay más correcciones en camino, pero éstas llegarán ya junto al próximo Krita 4.2.5 que será lanzado el próximo 14 de agosto.

En cuanto a números, Krita 4.2.4 introduce un total de 16 cambios, 14 de ellos marcados como “bug”. Entre los cambios que no han marcado como bug tenemos una corrección en el selector de color que hace posible que el color de fondo sea transparente o que se ha reparado la referencia del nombre de archivo para los perfiles Rec.709. De hecho, los 16 cambios son correcciones de errores, pero los dos que no están marcados como tal no tenían expediente abierto.

Novedades incluidsa en Krita 4.2.4

Ahora se permite el uso de puntos en los nombres de archivo (hay que tener en cuenta que eso podría confundir al sistema operativo).

Se ha corregido la regresión en el sensor de suavidad en la punta del pincel automático del círculo predeterminado.

Ahora se pueden borrar los puntos sobrantes en la herramienta de línea en cada uso para que no haya falsos comienzos.

Ya no restablece la opacidad a cero al mover más de una forma a la vez.

Ya no se ignora la rotación en el motor del brochas.

Se corrigió la deriva del cursor cuando se usa panorámica/zoom/rotación.

Solucionado un bloqueo al crear una imagen RGB después de que el último modelo de color utilizado fuera CMYK.

Ahora se puede usar el filtro de importación/exportación de imágenes QImageIO de Qt para archivos PPM en lugar de nuestra propia implementación rota.

Se corrigió la actualización del tamaño del pincel en la barra de herramientas mediante accesos directos o arrastre.

Ahora se puede hacer que los nombres de gradiente generados sean traducibles

Solucionado un bloqueo que podría ocurrir al cerrar Krita después de eliminar una sesión.

Corregido un error en el selector de color que hacía posible que el color de primer plano activo fuera transparente.

Solucionado un error lógico en el complemento de imagen separada.

Actualizadas las notas para el perfil de color LargeRGB.

Arreglada la referencia de nombre de archivo para los perfiles Rec.709.

Añadida una solución alternativa para la afirmación KisShortcutsMatcher.

Ya disponible para Windows, macOS y Linux

Krita 4.2.4 ya está disponible para Windows, macOS y Linux desde este enlace. Lo que descargaremos los usuarios de Linux desde el enlace anterior es la AppImage del programa, pero también tenemos disponibles la versión Flatpak, la versión Snap (aún por actualizar), el repositorio de Ubuntu (https://launchpad.net/~kritalime/+archive/ubuntu/ppa) y la versión para Gentoo (layman -a bloody && emerge –sync && emerge krita).