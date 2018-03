Korora 26: Un remix de Fedora bastante elegante

En la búsqueda de distribuciones de Linux con un buen aspecto me he encontrado con Korora, ya en ocasiones anteriores se ha hablado sobre esta distribución basada en Fedora aquí en el blog. En lo personal no la conocía por lo que al leer sobre ella decidí darle una oportunidad.

Inicialmente Korora nació tomando como base Gentoo, el cual dejo de tener soporte por que el creador decidió abandonar el proyecto. Pero hace algunos años se retomo el proyecto, pero esta vez tomo como base a Fedora y desde entonces Korora Linux se ha estado actualizando con cada nuevo lanzamiento de Fedora.

Korora al estar basado en Fedora sin dudas es una distribución bastante robusta y estable, por lo que se distribuye con los paquetes y repositorios oficiales de Fedora.

El creador de Korora lo cataloga como un Remix de Fedora, pero su enfoque es brindar un sistema estable y sencillo de utilizar pues el enfoque que tiene es el captar nuevos usuarios y que estos no tengan la mayor complicación para su uso.

Korora 26

Actualmente la distribución se encuentra en su versión 26 y cuenta con los siguientes entornos de escritorio, de los cuales podremos elegir cual será el que tengamos por defecto después de haberla instalado.

Cinammon 3.4

Korora 26 incluye la versión de Cinnamon 3.4 con el cual dentro de las principales características es que cada complemento de este se ejecuta por separado y ya no en conjunto.

GNOME 3.24

Con GNOME 3.24 trae una serie de nuevas funciones para el escritorio Gnome, incluida la nueva configuración Night Light que reduce la fatiga visual.

KDE Plasma 5.10

Con esta versión de KDE Korora gana una nueva vista de escritorio predeterminada y mejoras en el Administrador de tareas entre una larga lista de mejoras.

Mate 1.18

Korora incluye esta versión pues ya tiene una completa la migración a GTK3

Xfce 4.12

Finalmente, el último de los entornos de escritorio que Korora nos ofrece el cual se mejoro bastante y el diseño es aun mas limpio y elegante, esto con el fin de mejorar la experiencia del usuario de varias maneras.

Repositorios de Korora

Dentro de lo que nos ofrece Korora 26, al igual que en cualquiera de sus otras versiones incluye varios repositorios con el cual tendremos acceso a una gran variedad de aplicaciones

Adobe

Fedora

Fedora Updates

Korora

RPMFusion Gratis

RPMFusion no libre

Actualizaciones gratuitas de RPMFusion

Actualizaciones no gratuitas de RPMFusion

Únicamente 64 bits

También uno de los grandes cambios en esta nueva versión es que solo se han creado las imágenes de Korora para sistemas de 64 bits, puesto que los desarrolladores han decidió ya no crear un sistema de 32 bits.

El argumento para dejar de dar soporte a la arquitectura de 32 bits es por que argumentan que ya no tiene tanta demanda, por lo que consideran que ya tiene sentido invertir tiempo en esta.

Korora 26 añade los respaldos

Desde el punto de vista del desarrollador, es importante siempre tener los datos protegidos, por lo que ha decidió incluir los respaldos de información en todos sus sabores.

“Siempre estamos mejorando la gama de aplicaciones incluidas en Korora y desde la versión 26 todos los entornos de escritorio ahora incluyen una solución de copia de seguridad, sabemos lo importante que son sus datos para usted, así que queríamos facilitarle su protección.”

Para Cinnamon,Gnome,XFCE y Mate encontraremos Déjà Dup mientras que para KDE, tendrá Back in Time. Con ellas tendremos la opción de realizar respaldos de nuestra información.

Descargar Korora 26

Finalmente, si deseas probar esta distribución basada en Fedora o sencillamente solo quieres probarla y decidir si darle una oportunidad, debemos dirigirnos a su web oficial y en la sección de descargar escoger la versión de Korora con el entorno de escritorio de nuestro agrado. El link es este.

De manera personal he decido volver a utilizar Fedora, por lo que no he dudo en probar esta distro que me ha llamado bastante la atención, por lo que posiblemente este hablado un poco mas sobre ella mas adelante.