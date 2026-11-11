KORA Systems presentó el 10 de noviembre de 2026 KORA OS, un sistema operativo de escritorio basado en Linux que integra modelos y agentes de inteligencia artificial en el propio sistema, no como una aplicación aparte. La compañía prevé su llegada a PC en 2027 y lo plantea como un sistema gratuito, con suscripciones para acceder a modelos y servicios de agentes.

El anuncio no equivale al lanzamiento comercial de un PC. Se trata de software y resultados de ingeniería que deben convertirse en equipos con aplicaciones compatibles y un ecosistema de terceros. El público inicial son desarrolladores y creadores de contenido, y la empresa calcula entre 45 y 50 millones de personas usuarias intensivas de IA que podrían pagar por modelos y servicios potentes.

¿Qué es KORA OS y cómo organiza la IA en el escritorio?

KORA OS se plantea como un escritorio completo —kernel, shell e interfaz— en el que la inteligencia artificial vive dentro del sistema y no en una pestaña del navegador. En lugar de carpetas y aplicaciones, organiza el trabajo en espacios de trabajo neuronales, entornos aislados para aplicaciones, agentes y proyectos. AppArmor aplica permisos granulares y el sistema de archivos indexa por significado, no solo por nombre o ubicación.

La memoria y el contexto se quedan en el ordenador del usuario, según el diseño presentado. Los modelos locales analizan contactos, correo, calendario y archivos que el usuario decida conectar, y el contexto pertinente solo se envía a la nube con autorización. KORA también prevé un SDK para que terceros accedan a proyectos, memoria, búsqueda semántica o correo con los mismos permisos y límites de los espacios de trabajo.

Cortex reparte la IA entre CPU, GPU y NPU: el 70 % de las llamadas serán locales en 2027

El corazón técnico es Cortex, un motor de inferencia híbrido que distribuye las tareas de IA entre la CPU, la GPU y la NPU del equipo, e incluso entre otros equipos de la red local. Por defecto los modelos se ejecutan en local y solo se recurre a modelos de frontera en la nube cuando la tarea lo requiere. KORA prevé que alrededor del 70 % de las llamadas a modelos que gestione se ejecuten localmente en 2027, una estimación que depende del hardware y de la carga de trabajo.

En un PC con Snapdragon X2 Elite, el trabajo con Qualcomm permite ejecutar por completo en el dispositivo un modelo de lenguaje de 26.000 millones de parámetros. La NPU Hexagon de ese chip ofrece 80 TOPS, y el sistema también apunta a reconocimiento automático del habla y generación de incrustaciones. Cortex es propietario, mientras que la capa de modelos permitirá elegir opciones locales o en la nube de distintos proveedores.

¿Cuándo llegará KORA OS y qué equipos podrán usarlo?

La hoja de ruta sitúa la llegada a PC en 2027, incluidos equipos con procesadores Snapdragon. La compañía también habla de PC con procesadores Intel y AMD y de capas de traducción para ejecutar determinadas aplicaciones de Windows x86-64 en Linux. No hay todavía una lista de equipos compatibles ni precios cerrados, y la empresa no ha identificado a los fabricantes de PC con los que prevé asociarse.

Lanzamiento: previsto para PC en 2027, también en equipos con Snapdragon.

previsto para PC en 2027, también en equipos con Snapdragon. Hardware: compatibilidad anunciada con Snapdragon X2 Elite, Intel y AMD.

compatibilidad anunciada con Snapdragon X2 Elite, Intel y AMD. Precio: sistema operativo gratuito, con suscripciones aparte para modelos y agentes de IA; precios y modelo de negocio se comunicarán cuando se acerque la disponibilidad.

sistema operativo gratuito, con suscripciones aparte para modelos y agentes de IA; precios y modelo de negocio se comunicarán cuando se acerque la disponibilidad. Antes que KORA: HUMAIN OS, el sistema empresarial desarrollado con HUMAIN, debutará primero en PC de fabricantes originales que combinen escritorio Linux y Snapdragon X2 Elite en 2027; KORA llegará más adelante ese mismo año.

Kirt McMaster y el equipo de 50 ingenieros que quiere competir con Windows

KORA Systems está liderada por Kirt McMaster, cofundador de Cyanogen y responsable de Playtron, la empresa de la que nace el proyecto. La compañía sostiene que su equipo, de unos 50 ingenieros, distribuyó Cyanogen, Android y GameOS en más de mil millones de dispositivos. GameOS sobrevive dentro de KORA como GameFrame, un modo de juego que convierte el escritorio en consola con un clic.

McMaster resume la lección de su anterior intento con una frase: «Si intentas competir con un incumbente pero sigues dependiendo de él, no tienes ninguna posibilidad». Windows concentraba cerca del 77 % del mercado mundial de sistemas operativos de escritorio en octubre, frente a casi el 10 % de Apple. KORA no aspira a disputar esa base completa: apunta a los usuarios intensivos de IA dispuestos a pagar por modelos y agentes.

La empresa maneja además una proyección propia: 150 millones de personas gastando más de 400.000 millones de dólares al año en inteligencia artificial en 2033. Es una estimación de la compañía, no un dato de mercado. El lanzamiento de 2027 todavía debe convertirse en un producto disponible con aplicaciones compatibles, ecosistema de terceros y los controles prometidos sobre el contexto personal.