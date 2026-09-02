Kopuz es un reproductor de música de código abierto que busca reunir en una sola aplicación tanto la colección local del usuario como diferentes servicios y servidores musicales. Desarrollado en Rust y basado en el framework Dioxus, el proyecto apuesta por una interfaz moderna y multiplataforma, con versiones para Linux, Windows, macOS y Android.

Su propuesta va bastante más allá de reproducir archivos almacenados en el ordenador. La aplicación puede organizar música local y conectarse a servicios como Jellyfin, Navidrome y otros servidores compatibles con Subsonic, además de integrar plataformas como YouTube Music, SoundCloud, Spotify, Apple Music y Nextcloud. Todo ello se presenta dentro de una biblioteca común desde la que es posible navegar por artistas, álbumes, géneros, canciones y listas de reproducción.

Kopuz quiere unificar la música local y los servicios en una sola aplicación

La principal característica de Kopuz es precisamente su capacidad para funcionar con múltiples fuentes de música. Un usuario puede añadir carpetas locales y combinarlas con un servidor personal o con servicios online, evitando tener que utilizar una aplicación diferente para cada biblioteca.

Las fuentes conectadas se integran dentro de la biblioteca del reproductor y pueden gestionarse desde una interfaz común. Esto permite acceder a artistas, álbumes, canciones, favoritos y listas sin que la aplicación esté limitada exclusivamente a los archivos almacenados en el equipo.

El enfoque resulta especialmente interesante para quienes mantienen una colección local pero también utilizan servidores domésticos. Jellyfin, Navidrome y otros servicios compatibles con la API de Subsonic pueden actuar como fuentes de música dentro de la misma aplicación.

Un reproductor de música moderno desarrollado en Rust

El proyecto está desarrollado en Rust y utiliza Dioxus para construir su interfaz. La combinación busca ofrecer una aplicación ligera y moderna, con una arquitectura capaz de funcionar en diferentes sistemas operativos.

La biblioteca, las listas de reproducción, los favoritos y diferentes ajustes se almacenan localmente mediante una base de datos SQLite. Esta infraestructura permite mantener organizada la información del usuario y actualizar la interfaz cuando se producen cambios en las fuentes o en la biblioteca.

El reproductor también cuenta con integración nativa con los controles multimedia de cada plataforma. En Linux utiliza MPRIS, por lo que puede aparecer en los controles del entorno de escritorio y responder a las teclas multimedia habituales.

Kopuz inclluye soporte para letras sincronizadas y diferentes opciones de reproducción

Entre las funciones disponibles se encuentra el soporte para letras sincronizadas, incluyendo letras convencionales y sistemas que muestran el texto siguiendo la reproducción de la canción. Las versiones más recientes también han ampliado esta parte con letras sincronizadas palabra por palabra y diferentes efectos visuales.

Kopuz incorpora además listas de reproducción, favoritos, navegación por géneros, búsqueda y un sistema de temas para modificar la apariencia de la aplicación. El usuario puede utilizar los temas incluidos o crear otros personalizados modificando las variables visuales disponibles.

También cuenta con un mini reproductor que permite mantener visibles los controles principales sin tener que utilizar la ventana completa. Otra función disponible en los sistemas de escritorio es la posibilidad de minimizar la aplicación a la bandeja del sistema para mantener la reproducción activa en segundo plano.

Un ecualizador de diez bandas y funciones adicionales

La aplicación incluye un ecualizador de diez bandas con ajustes predefinidos y configuraciones personalizadas. Esta función permite modificar el sonido directamente desde el reproductor sin depender necesariamente de un ecualizador externo.

La biblioteca también permite identificar de forma visual el tipo de archivo utilizado por las pistas locales. Los formatos pueden mostrarse junto a las canciones, facilitando diferenciar rápidamente entre archivos como MP3, FLAC o WAV.

Además de la reproducción, el programa incorpora funciones relacionadas con la gestión de colecciones. Es posible marcar canciones como favoritas, crear listas y añadir pistas o álbumes completos. En determinados servicios conectados, los favoritos y las listas también pueden sincronizarse con el servidor.

Jellyfin, Navidrome y Subsonic forman parte de su enfoque

Una de las ventajas para los usuarios de Linux es la integración con servidores musicales autohospedados. Kopuz puede conectarse a Jellyfin y a servicios compatibles con Subsonic, una categoría en la que también se encuentra Navidrome.

Esto permite utilizar la aplicación como cliente para una biblioteca musical almacenada en otro equipo o servidor. El usuario puede así mantener su colección centralizada y acceder a ella desde diferentes dispositivos.

La combinación de reproducción local y servicios autohospedados encaja especialmente bien con el ecosistema del software libre. En lugar de obligar al usuario a elegir entre los archivos de su ordenador y un servidor personal, ambas fuentes pueden convivir dentro de la misma biblioteca.

Kopuz también se conecta con servicios musicales online

El proyecto ha ido ampliando sus posibilidades mediante diferentes servicios de streaming. Entre ellos se encuentran YouTube Music, SoundCloud y Spotify, aunque cada integración cuenta con sus propios requisitos y limitaciones.

En el caso de Spotify, la aplicación utiliza las APIs y herramientas oficiales del servicio. La reproducción local mediante el reproductor integrado depende del Web Playback SDK y requiere una cuenta Premium, además de una configuración inicial por parte del usuario.

YouTube Music también puede utilizarse como fuente musical, mientras que SoundCloud permite acceder al servicio desde el propio reproductor. Estas integraciones convierten a Kopuz en una alternativa bastante distinta de un reproductor tradicional centrado únicamente en archivos locales.

Apple Music y Nextcloud amplían las fuentes disponibles

Las novedades más recientes del proyecto han añadido nuevas posibilidades a la aplicación. Una de ellas es la integración con Apple Music, que permite acceder al catálogo y a la biblioteca del usuario, además de sincronizar determinados elementos y trabajar con listas y favoritos.

Otra incorporación es Nextcloud, que puede utilizarse mediante WebDAV para acceder a archivos musicales almacenados en el servidor. El usuario puede seleccionar las carpetas que formarán parte de su biblioteca y reproducir o descargar las pistas según las posibilidades disponibles.

Con estas incorporaciones, Kopuz continúa ampliando la variedad de fuentes compatibles. La idea es que la aplicación pueda actuar como un punto central para diferentes formas de consumir y almacenar música.

Linux cuenta con varias opciones de instalación

Los usuarios de Linux pueden instalar Kopuz mediante diferentes métodos. El proyecto ofrece versiones preparadas en varios formatos, incluyendo paquetes DEB, RPM, Flatpak y AppImage.

La aplicación también puede instalarse desde Cargo y cuenta con soporte para Nix y NixOS. En Arch Linux existe además un paquete disponible en AUR, por lo que los usuarios de esta familia de distribuciones pueden integrarlo con las herramientas habituales de su sistema.

La disponibilidad de varios métodos de distribución facilita utilizar el reproductor en diferentes distribuciones sin depender exclusivamente de una única tecnología de empaquetado. Para muchos usuarios de escritorio, Flatpak puede ser la opción más sencilla, mientras que otros pueden preferir los paquetes nativos o la versión AppImage.

Un reproductor multiplataforma que también está disponible para Android

Aunque Linux es una de las plataformas importantes para el proyecto, Kopuz no está limitado al escritorio. El reproductor también dispone de versiones para Windows, macOS y Android, permitiendo que la misma aplicación esté disponible en diferentes dispositivos.

La recuperación del soporte para Android ha sido una de las novedades recientes del proyecto. Esto abre la posibilidad de utilizar el reproductor en ordenadores y dispositivos móviles, especialmente para quienes quieren mantener una experiencia similar entre varias plataformas.

El desarrollo multiplataforma también puede resultar útil para usuarios que utilizan más de un sistema operativo. Una biblioteca conectada a un servidor personal puede accederse desde diferentes dispositivos utilizando la misma familia de aplicaciones.

Una alternativa diferente dentro de los reproductores de música para Linux

Linux cuenta con numerosos reproductores musicales, desde aplicaciones ligeras centradas exclusivamente en archivos locales hasta centros multimedia y clientes para servicios concretos. Kopuz intenta ocupar una posición diferente al combinar varios de estos conceptos dentro de una sola interfaz.

Su capacidad para reunir archivos locales, servidores autohospedados y servicios online es una de sus características más destacadas. A esto se suman las letras sincronizadas, los temas, el ecualizador, la gestión de listas y la integración con los controles multimedia del escritorio.

El proyecto todavía continúa evolucionando rápidamente, pero su propuesta resulta especialmente interesante para quienes buscan un reproductor de música moderno y flexible. Con soporte para diferentes fuentes, múltiples plataformas y varias opciones de instalación en Linux, Kopuz se presenta como una alternativa de código abierto que quiere convertirse en el centro desde el que organizar buena parte de la música del usuario.