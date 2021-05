Konquest: simple videojuego para la conquista de galaxias

No todo es trabajar y trabajar frente a la pantalla. En ocasiones también es importante tomarte un momento de descanso y relajarte jugando a ciertos juegos simples. Algunos juegos como el Kmine o Minas, Solitario, Tetris, Konquest, etc., pueden ser bastante interesantes para jugar rápidamente en esos tiempos muertos, ya que una partida a otros videojuegos complejos demandaría de más tiempo.

Konquest es una versión de GNU-Lactic Konquest, un juego muy simple con el que simular conquistar otros planetas de la galaxia enviando naves espaciales de forma estratégica. El objetivo es construir tu propio imperio interestelar y ser el mejor de los jugadores.

Konquest pertenece al gran repertorio de software de KDE, por lo que se integrará perfectamente con este entorno de escritorio. No obstante, se puede instalar en cualquier otra distro con un entorno de escritorio diferente. Y es que, como ya he repetido muchas veces, que un videojuego dependa de las bibliotecas de GNOME o de KDE no quiere decir que no se pueda instalar en otros entornos. Si se pueden satisfacer las dependencias de las bibliotecas se podrá ejecutar con normalidad.

Si aún no conoces este videojuego o en el que se basa Konquest, deberías saber que es un juego de estrategia por turnos. Fue desarrollado originalmente por Russ Steffen, ahora como parte de KDE como he dicho.

El objetivo es conquistar la galaxia enviando ataques a los planetas enemigos. Se puede jugar contra la IA y también admite la típica forma de jugar de los clásicos, como es humano contra humano en el mismo PC.

Para jugar, en la pantalla tendrás todo lo que necesitas de una forma muy simple e intuitiva, y aparecerán al comienzo los planetas neutrales en un mapa. Esos planetas neutrales son planetas aún sin dueño, y puede haber entre 1 y 35. Además, en el mapa se mostrará cómo están distribuidos los jugadores, que irán entrando en acción llegado su turno.

Los jugadores dispondrán de un planeta inicial con el que podrán conseguir naves o atacar. Es importante conseguir una buena flota de naves, ya que mientras mayor numero haya, más posibilidades de conquistar otro planeta. El ataque se hace eligiendo el número de naves, el planeta origen donde salen las naves y el planeta destino donde atacaran. Si lo consigues, ganarás dicho planeta y naves…