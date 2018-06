Kodi un popular centro multimedia multiplataforma

Si eres de los que utilizas tu ordenador para ver series, películas, ver videos de YouTube o cualquier otra actividad que tenga relación con lo multimedia, tenemos una aplicación que es perfecta para ti.

Kodi anteriormente conocida como XBMC es un centro multimedia de entretenimiento multiplataforma, distribuido bajo la licencia GNU/GPL. Kodi soporta una amplia gama de formatos multimedia, e incluye características tales como listas de reproducción, visualizaciones de audio, presentación de diapositivas, información meteorológica y ampliación de funciones mediante plug-ins.

Como Media Center, Kodi puede reproducir la mayoría de los formatos de audio y vídeo (además de ver subtítulos y resincronizar estos y el audio en caso de desajuste), así como mostrar imágenes prácticamente de cualquier fuente, incluidos CD, DVD, dispositivos de almacenamiento masivo, Internet y redes locales.

A través de su sistema de complementos basado en Python, Kodi es expansible gracias a accesorios que incluyen características como guías de programas de televisión, YouTube, soporte a adelantos en línea de películas, o SHOUTcast/Podcast.

Kodi también funciona como una plataforma de juegos al disponer de mini-juegos basados en Python sobre cualquier sistema operativo. Además, la versión Xbox de XBMC tiene la posibilidad de lanzar juegos de la propia consola y aplicaciones caseras como emuladores.

Sobre Kodi

Kodi puede reproducir CD y DVD directamente desde el archivo de disco o una imagen, y es compatible con los formatos de archivo más populares, incluso puede reproducir archivos dentro de archivos ZIP y RAR.

La aplicación fue diseñada para la reproducción en la red, por lo que puede transmitir su contenido multimedia desde cualquier lugar de la casa o directamente de la red utilizando prácticamente cualquier protocolo disponible.

Kodi puede escanear todos sus medios y crear automáticamente una biblioteca personalizada completa con tapas de cajas, cubiertas, descripciones y fan-art.

Hay funciones de lista de reproducción y presentación de diapositivas, una característica de previsión de tiempo y muchas vistas de audio.

Su interfaz gráfica de usuario (GUI) permite que el usuario navegue fácilmente y vea vídeos, fotos, podcasts y música de un disco duro, disco óptico, red local e internet usando sólo algunos botones.

Si quieres instalar esta aplicación en tu sistema debes de realizar alguno de los siguientes pasos, dependiendo de la distribución de Linux que estés utilizando.

¿Cómo instalar Kodi en Linux?

Para el caso de los usuarios de Ubuntu y derivados de este debemos de abrir una terminal Ctrl + Alt + T y vamos a ejecutar los siguientes comandos.

Primero debemos añadir el repositorio de Kodi a al sistema:

sudo add-apt-repository ppa:team-xbmc/ppa

Avisamos al sistema que hemos añadido un nuevo repositorio:

sudo apt update

Y finalmente instalamos la aplicación con este comando:

sudo apt install kodi

Mientras que para los usuarios de Debian debemos de realizar lo siguiente.

Si están utilizando Debian 9, Kodi se encuentra dentro de los repositorios oficiales por lo que para instalarlo solamente debemos de teclear:

sudo apt-get install kodi

Si aún están utilizando Debian 8 deben de añadir lo siguiente a su archivo sources.list para ello teclean:

sudo nano /etc/apt/sources.list

Y añaden al final del archivo lo siguiente:

# kodi repos # starting with debian jessie, debian provides kodi via its backports repository # remember: those packages are not supported by team kodi deb http://http.debian.net/debian jessie-backports main

Guardan los cambios y cierran en archivo.

Y sobre la terminal teclean:

sudo apt-get update sudo apt-get install kodi

Para el caso de los usuarios de Fedora para instalar Kodi lo van a hacer desde los repositorios RPMFusion, deben de tenerlos habilitados. Simplemente sobre la terminal teclean:

sudo dnf install Kodi

Si eres usuario de Arch Linux, Manjaro, Antergos o algún derivado de estos debes de teclear:

sudo pacman -S Kodi

Para el resto de las distribuciones de Linux podemos instalar Kodi de una sencilla manera con ayuda de los paquetes Snap.

Debemos de contar con el soporte para ello. Para su instalación solamente tecleamos:

snap install kodi -edge

Para ejecutarlo:

snap run Kodi

Y en caso de tener algún conflicto simplemente tecleamos en una terminal:

for PERM in alsa avahi-observe hardware-observe locale-control mount-observe network-observe removable-media shutdown system-observe; do sudo snap connect kodi:${PERM}; done