Cuando lanzaron Kodi 21.0, hubo estreno en forma de nueva plataforma soportada. Aunque cuando pensamos en televisiones inteligentes a muchos nos viene Android TV a la cabeza, también hay marcas que usan otras opciones como Tizen o webOS. El último suele ser el sistema elegido por LG, y usar el famoso y potentísimo software multimedia en una tele con un sistema sin una tienda como la Google Play es un caramelo demasiado goloso como para dejarlo pasar.

Yo lo he puesto a prueba, y tras casi un mes ya puedo opinar sobre si merece la pena o no. Lo cierto es que mi opinión no ha cambiado, y así lo escribí. Dije y sigo diciendo que sí, pero subrayando que para el que no tenga alternativa. Eso o tenga al menos una tele de una generación más moderna que la mía con algo más de RAM y almacenamiento. Y es que hay fabricantes que no dicen lo que montan en estos apartados, y encontrar la información es casi tarea imposible.

Si tienes otros aparatos, Kodi funciona mejor que en televisiones limitadas

Aunque los mantengo porque no soy bueno en la compra-venta de segunda mano, yo tengo ahora mismo una Xiami Mi Box con Android TV, un Apple TV de 4ª generación (el primero con Apple Store), una Raspberry Pi y un ordenador portátil con Manjaro. Menos el set-top box de Apple, todo lo demás me permite usar Kodi de una u otra manera, y este punto es clave para mí.

Mi LG es un modelo de 2018, y lo cierto es que ni tiene disco duro ni RAM suficiente para mover Kodi. Hay algunos complementos que sí funcionan, como los que permiten reproducir vídeos de diferentes plataformas que encontramos en páginas de dudosa reputación, pero hay otros que no tanto. Si dar nombres, en alguno me pongo a buscar por lo que hay disponible, puedo ver unas 10-20 opciones… y se cierra para liberar espacio. El mensaje no dice de dónde, pero se supone que es de la RAM.

El del disco duro tampoco es que vaya sobrado. Tiene 512mb de almacenamiento, y Kodi pelado se queda con más de 300. Para poder instalarlo en su día tuve que eliminar algunas apps de las que tenía, pero lo cierto es que no me dolió mucho porque tampoco las usaba.

Quizá sea diferente en modelos más modernos

Yo he terminado desinstalando Kodi de mi LG (webOS), pero por una razón lógica: tengo aparatos en donde funciona mejor y no me dan ningún dolor de cabeza. Ahora bien, para el que no disponga de dispositivos extra o su televisión tenga más disco duro y RAM, sí es una buena opción. De hecho, yo he notado que se ve con más calidad que la que ofrece mi portátil con Linux. Lo malo es eso, que para usarlo sólo para unos casos muy concretos y poder ver como se cierra, mejor usarlo todo en otra parte.

Quizá en mi próxima Smart TV… si no la compro con Android.