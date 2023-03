A principios de febrero, viendo que no había nuevas noticias sobre VLC 4.0, escribí un artículo en el que me adelantaba a los acontecimientos y aseguraba que habría gente que publicaría que la cuarta actualización mayor de VLC llegaría en este 2023. Lo mismo que se dijo en 2021 y 2022. En realidad, era un artículo sobre un tema multimedia, y también hubo espacio para hablar de Kodi, más concretamente con lo malo que es como biblioteca musical. Pero me ha dado por tocar algunas cosas y mi opinión ya no es exactamente la misma.

Para mí, desde hace muchos años, y gracias o por culpa del MediaMonkey que usaba en Windows, la biblioteca musical tiene que tener un diseño concreto. A la izquierda tienen que estar los artistas, y en el resto de la interfaz debe haber unos controles e información extra que puede ser la de un disco, imágenes… Creo que os podéis hacer una idea. Cuando me pasé a Linux, a Ubuntu concretamente, las cosas cambiaron mucho. Me recomendaron AmaroK, y me gustó que incluso ofrecía información que descargaba de internet, pero luego fui dando «tumbos» hasta que me he quedado con el Elisa de KDE, esperando a ese VLC 4.0 cuyo diseño me encanta. Pero Kodi…

Kodi sí muestra carátulas y más información sobre discos y artistas

Mea culpa, y con eso no estoy diciendo que la culpa orinara ni nada parecido. Mi frustración con Kodi era fruto del desconocimiento, de no haberle dado una oportunidad ni haber investigado a fondo algo que para mí es muy importante. Todos lo sabemos: Kodi, tras la instalación de cero, es un software, yo diría, limitado. Reproduce vídeos, pero no se puede hacer desde un clic derecho. Como se está leyendo mucho últimamente en redes, te puedes «crear tu propio Netflix», pero hay que instalar complementos. Kodi es capaz, pero hay que configurar ciertas cosas. Y una de ellas es la biblioteca musical.

Cuando yo entraba al apartado Música/Intérpretes y veía iconos, como le pasaba a Elisa hasta hace bien poco, pues pocas ganas te dan de mirar más. En Elisa sí descubrí relativamente pronto que para que se vieran las carátulas de los discos tenía que haber una imagen con nombre cover.jpg dentro de la misma carpeta, y lo de los discos se me arregló, pero esa imagen no funciona igual en Kodi. Así que, cuando lo iniciaba, tenía una mala sensación.

Esa mala sensación se acentuaba cuando veía lo de la captura anterior. Eso es lo que se ve por defecto cuando reproduces una canción en Kodi y se van los controles tras un tiempo de inactividad. Yo pensaba que el equipo de Kodi tenía que hacer algo, y aún lo pienso, porque que uno tenga que descubrir por sí mismo ciertas cosas no me parece lo mejor. Aún así, en un adelanto de lo que sigue, ahora veo esto:

Además, presionando la M o el botón del menú que hay en diferentes teclados, los controles pueden estar abajo, y la carátula del disco a la vista.

Qué hay que hacer para que la experiencia musical mejore

Si estamos viendo nuestra música en la biblioteca, se supone que ya hemos añadido alguna carpeta en las opciones. Pero si no, lo primero que hay que hacer es ir al apartado de música y luego, a la derecha, seleccionar la opción de «Entrar en la sección de archivos». Ahí tenemos que añadir nuestra carpeta de música para que Kodi la reconozca como tal. Pero así se quedará fea, como a mí me deprimía. Hay que hacer hacer algo más.

Vamos al apartado del engranaje/Contenidos/Música. A la derecha, tenemos que elegir un proveedor por defecto para la información, tanto para el intérprete como para el álbum. Activamos la casilla de obtener información adicional durante las actualizaciones. Podemos hacer otros cambios, pero con esto ya habrá una base para que Kodi pueda mostrar algo. Ahora vamos al apartado de Música/Intérpretes. Habrá imágenes, y no iconos. Algo más, por defecto a Kodi la gustan las listas. Es decir, casi todo lo muestra en una lista o en una disposición que podría mejorar. Si nos desplazamos al tope de la izquierda (izquierda-arriba si la izquierda sólo vuelve al final de la lista), podemos elegir entre diferentes maneras de presentar la información. Yo he elegido el tipo de vista Mays. y se ve así:

Información, letras, visualizadores… Kodi no defrauda

Ya en la ventana de reproducción, desde el engranaje también se puede hacer que aparezcan imágenes. ShaderToy es el addon que muestra las barras tipo ecualizador (y otras muchas opciones que se pueden encontrar por la red). Para que aparezca de fondo el grupo y se balancee un poco, hay que tener activados tanto los interruptores de «Mostrar fondo fanart» como «Animar fondo». Estas imágenes se pueden modificar si estando encima de un artista se hace clic sobre el botón de opciones (suele estar al lado de Alt Gr), y las imágenes pueden venir de Internet o podemos elegir las propias. Desde el mismo engranaje también podemos instalar un addon para que aparezcan las letras que, si bien es feo, las muestra. Eso sí, hay que decirle que no las muestre por defecto, o yo lo prefiero así.

Así que Kodi me ha dado un «zas, en toda la boca», o lo habría hecho si hubieran sido ellos los que me hubieran comentado todo esto. Y también si hubiera una disposición un poco más «musiquera» y menos «netflixera». Pero bueno. Ahora Kodi me gusta más.