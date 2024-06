A mí no me gustan los paquetes de «nueva generación», a los que en algún momento tendremos que referirnos de diferente manera. Estaré nadando a contracorriente, pero no me gustan. Siempre que puedo, esté en la distribución que esté, uso los paquetes nativos, y evito tanto los snaps, de los que no hay ni rastro en mis Manjaros, como los flatpak. Esto ha cambiado recientemente, y el culpable tiene un nombre: Kodi, el todoterreno que, por si solo, nos sirve de centro multimedia.

La cuestión es que desde que lanzaron Kodi 21, yo he tenido pocas alegrías si las ponemos frente a frente con los problemas. Recientemente se me ha quedado mudo, a no ser que cambie la línea Exec de su archivo .desktop. Más recientemente he visto como algún complemento me decía que la versión de Python no era compatible, por lo que me decidí a probar la versión flatpak. De momento, toquemos madera, canela fina.

Por qué no me gustan los flatpak y snap

Hay un par de motivos. Creo que muchos estamos de acuerdo en que los paquetes nativos son lo mejor para cada distro, pero que yo no quiera usarlos no es sólo por eso. Lo primero es que no siempre funcionan bien, y aquí también puedo incluir el tema del diseño. Los desarrolladores crean su software para un escritorio u otro, predominando GNOME y KDE, pero, además de esto, a veces se ve muy mal. Que se lo pregunten a la versión beta de GIMP.

Otra cosa que no me gusta es el tema de las dependencias. Se «venden» como que no usan, pero eso no es verdad. Dicen que tanto flatpaks como snaps lo incluyen todo en un mismo paquete, pero aquí no se incluyen los tiempos de ejecución. Un programa de unos pocos megas puede llegar a superar el giga, siempre y cuando sea el primero que se instala. Cuando ya tenemos varios, los tiempos de ejecución se comparten y, entonces sí, un programa pesa lo que promete. Vamos, dependencias de toda la vida, pero un poco diferentes.

Los paquetes snap también dependen de otros para funciona y para garantizar su seguridad. Esto no quiere decir que sean más seguros que los flatpak, esto es algo que deberían decir los desarrolladores; quiero decir que hay montadas unas unidades de más siempre, y muchos rechazamos su uso.

Kodi en flatpak sí funciona

Como ya había mencionado, Kodi en su versión flatpak sí funciona. Recientemente, sus desarrolladores dejaron de ofrecer un repositorio para sistemas con base Debian, momento en el que pasaron soportar oficialmente su paquete flatpak. Es decir, lo más oficial de Kodi Team es lo que hay en Flathub. De momento no hay problemas con Python, ni de sonido ni nada de nada.

Así que es lo que tengo en mis dos equipos con Manjaro, y no lo uso en otras distros – como Raspberry Pi OS – porque de momento me sigue funcionando la de repositorios oficiales. Y como ya tengo instaladas todas o casi todas las dependencias que requerirán otros programas de Flathub, pues ya he dado el paso. Aunque seguiré evitándolos, o mejor dicho, seguiré priorizando los paquetes de la distro. En mi caso, lo que tengo es una opción más que me negaba a usar por los motivos descritos anteriormente…

… pero todo esto puede volver a cambiar. Dependerá de lo que pase en el futuro. Si dentro de un tiempo vuelve a ir todo bien en Kodi y no tengo muchos paquetes flatpak, volveré a hacerlo como hasta ahora. Ya lo hice una vez en el pasado, cuando me acostumbré a tirar más de AUR, pero ahora podría ser diferente. No lo sé. Esta situación me ha forzado a volver a probar, olvidarme del peso de las dependencias iniciales y sencillamente hacer uso de las opciones disponibles, que para eso existen los flatpak (y snap). Bien mirado, parece lo más inteligente. Y, por lo visto, yo no lo estaba siendo.