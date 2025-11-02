Kodi 21.3 ya disponible con mejoras en Blu-Ray y HDR

Nuestro software favorito para reproducir todo tipo de contenido multimedia ya está bastante maduro. En series pasadas hemos visto creo recordar que hasta 7 u 8 actualizaciones de mantenimiento, pero aquí estamos, a las puertas de Kodi 22 Piers y se acaba de lanzar Kodi 21.3. La noticia aún no aparece en el blog oficial, pero sí en su GitHub, en donde además de las novedades podemos descargar el código fuente. Vaya por delante que en el momento de escribir este artículo no hay instalables ni siquiera para Windows, pero los subirán pronto.

Si estás esperando nuevas funciones destacadas, sigue esperando. Esas llegarán en Kodi 22, actualmente en Alfa, y de momento no parece que vayan a ser muy llamativas. Como decíamos, el software ya está muy maduro, aunque a mí no me importaría que actualizaran la skin oficial. Lo que sigue es la lista con las novedades de Kodi 21.3.

Novedades de Kodi 21.3

La nueva actualización llega cargada de mejoras y arreglos que se notan tanto en la experiencia visual como en el rendimiento general. En la parte de vídeo, ahora se ha añadido soporte HDR en Xbox One, algo que muchos venían pidiendo, además de corregirse varios fallos en la reproducción de Blu-rays en Linux, incluyendo los molestos errores de audio y subtítulos al reanudar la reproducción. También se ha mejorado el manejo de los metadatos HDR10, para una representación de luz más precisa, y se ha ajustado la selección de subtítulos para que funcione correctamente con los códigos de idioma de dos letras (ISO 639-1).

En lo que respecta a la biblioteca de vídeo y su gestión, el proceso de actualización es ahora más rápido y eficiente. Se ha solucionado el problema que hacía que los archivos con varios episodios sobrescribieran el primero, y también se han corregido errores en los diálogos de información de ciertas versiones alternativas de películas, eliminando algunos falsos positivos en la detección.

Apartado musical

El apartado musical también recibe atención: las búsquedas en CDDB ahora funcionan correctamente gracias a la integración con la API de Gnudb.org, y ya no fallan las búsquedas de álbumes por nombre de artista, algo que afectaba a bastantes usuarios.

En audio, se ha corregido un fallo poco común que podía provocar un crash en Pipewire al conectar o desconectar dispositivos. Por su parte, el sistema PVR (para ver o grabar televisión en directo) ya no se cierra inesperadamente cuando se detiene un flujo desde una app remota.

Otras mejoras

Entre las mejoras de periféricos, ahora se incluye soporte para teclados turcos en Linux, se han corregido los problemas al activar o desactivar los adaptadores Pulse-Eight CEC, y se han ajustado las teclas Delete e Insert alternativa en macOS. También se han pulido pequeños defectos visuales al gestionar dispositivos externos.

El sistema de add-ons recibe una curiosa corrección: se ha solucionado un bug que impedía actualizar los complementos tras 25 días de inactividad, ampliando ese límite a unos… 68 años (sí, literalmente).

En la parte visual, se han corregido cierres inesperados al abrir varios diálogos al mismo tiempo, se ha ajustado la ventana de suspensión que a veces quedaba abierta al reactivar el sistema, y se ha mejorado el soporte táctil en los controles deslizantes.

Por último, el apartado de red también mejora: se añade soporte para autenticación HTTP básica, se corrigen algunos fallos en transmisiones interrumpidas por HTTP/2, y se actualizan las librerías de red, incluyendo libnfs a la versión 6 y los certificados CA de Mozilla al paquete más reciente (15 de julio de 2025).

Kodi 21.3 llegará pronto a Flathub, más tarde en repositorios oficiales

Para los usuarios de Linux, la build o versión oficial es la que hay en Flathub, que pronto se actualizará a la versión 21.3. Más tarde actualizarán los paquetes de los repositorios oficiales de las diferentes distribuciones Linux. También hay disponible un paquete snap y una AppImage, ambos empaquetados con todo el software necesario, pero no son oficiales y no están soportadas por Kodi Team.