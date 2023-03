Kodi 20.1 ya disponible con muchas correcciones de errores

Nexus llegó a principios de 2023 con muchas novedades interesantes, pero ninguna tan importante para muchos usuarios como que los desarrolladores de addons que ofuscan su código actualizaran sus complementos para que funcionaran con las últimas versiones de Python. Como no hay software perfecto y todo se puede mejorar, hace unos instantes han hecho oficial el lanzamiento de Kodi 20.1. Ha llegado con muchas novedades, y entre ellas una que no tiene que ver con el software, sino con el reconocimiento: para algunos de los parches mencionan al desarrollador que los ha creado.

Kodi 20.1 introduce mejoras en de todo un poco, como por ejemplo los sistemas de archivos, los juegos, aunque tengo dudas de que haya muchos que lo usen para eso, y el audio. En lo personal, leer que han mejorado el audio es algo que me interesa, ya que he experimentado durante mucho tiempo unos microcortes extraños en Linux, y en LibreELEC no termina de funcionarme bien si veo vídeos de 1.10x-1.50x. Espero que algo de eso haya mejorado con este lanzamiento, aunque en la lista de novedades se menciona concretamente a Android.

Novedades de Kodi 20.1

Mejoras en problemas relacionados con el audio en Android.

Se ha corregido la reproducción de estructuras de carpetas de DVD a través de fuentes de red (por ejemplo, SMB/NFS/HTTP, etc.).

Se hizo una corrección en Samba que «corrigió» una suposición de hace mucho tiempo – resulta que la documentación no siempre coincide con la implementación del código. Ahora se maneja tanto la antigua implementación de Samba como la nueva implementación «correcta».

Otras mejoras a la nueva implementación de NFS4. Esto corrige bloqueos/errores y aporta algunas mejoras de rendimiento a la implementación de NFS.

Varias mejoras en su soporte para videojuegos.

Corrige varios desbordamientos al utilizar la nueva infraestructura de crono. Se corrige «mantener vivo el dispositivo de audio» cuando se utiliza passthrough con un AVR.

Una serie de correcciones que tienen por objeto corregir las regresiones relativas a los elementos del menú contextual / comportamiento.

Se ha corregido un problema en los sistemas de 32 bits que afectaba a la ordenación de los elementos.

Se han solucionado problemas relacionados con la remodelación de la ventana de favoritos. Esto devuelve el comportamiento encontrado en la v19 para lo siguiente: Soporta las acciones arriba/abajo más la asignación de teclas «u» y «d». Soporta la acción borrar más la asignación de teclas para la tecla suprimir. Cambia los mapas de teclado para abrir la ventana del navegador de favoritos en lugar del diálogo de favoritos actual.

Una corrección que resuelve los bloqueos debidos a caracteres Unicode.

Corregida una regresión de empaquetado que afectaba a algunas del móduclo PyCryptomode de Python en Android.

Corregido un problema donde las dimensiones del vídeo más pequeñas de lo habitual causaban que los sistemas AMD fallaban en la reproducción por software en vez de usar DXVA.

También en Windows, arreglados unos problemas que hacían que los coros no se pudieran usar.

Se ha corregido la resolución de los grupos de canales PVR para que muestren correctamente los canales ordenados según el backend PVR.

Se ha actualizado cPython a la versión 3.11.2 para solucionar un problema con el módulo binario ElementTree. Esto soluciona los bloqueos en Android cuando un complemento instalado utiliza el módulo común ElementTree Python.

En los subtítulos: Se ha corregido una regresión relativa a la colocación incorrecta de los signos de puntuación en los subtítulos de idioma de derecha a izquierda. Se han realizado un par de correcciones en los subtítulos WebVTT para resolver el solapamiento de segmentos. Se ha modificado el espaciado entre líneas en nuestro uso de libass para evitar el solapamiento de los cuadros de texto.

Una serie de mejoras y correcciones cuando Kodi está siendo utilizado como un servidor UPnP. Se ha corregido una serie de regresiones en torno a los listados y las ilustraciones.

Kodi 20.1 ha sido anunciado esta tarde, y ya se puede descargar desde su página web oficial para Windows, macOS y Android, y también para tvOS y iOS, pero para instalarlo en estos aparatos hace falta ser desarrollador e instalarlo por medios que no tienen que ver con la temática de este blog. Los usuarios de Linux tendremos que esperar un poco más para poder instalar Kodi 20.1, a no ser que se use el repositorio especial que hay para Ubuntu (sudo add-apt-repository ppa:team-xbmc/ppa). En los próximos días aparecerá la actualización en Flathub, y también debería actualizarse en los repositorios oficiales de algunas distribuciones Linux.