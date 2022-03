Hace poco, los desarrolladores de un sistema operativo basado en Linux dieron el salto de Python 3.9 a Python 3.10, y avisaron de que era un salto importante y que algunas cosas malas podrían pasar. Si esa posibilidad existe de v3.9 a v3.10, ambas parte de v3.x, imaginad lo que puede pasar al subir de Python 2.x a Python 3.x. Actualizar no es malo, se hace para bien, pero si los desarrolladores no se ponen a día, el cambio puede ser dramático, algo que estamos notando especialmente en un centro multimedia que hace unas horas ha lanzado Kodi 19.4.

Yo uso Linux y no he podido probarlo en Windows (luego veré si lo hago en una VM), pero se sabe que muchos addons de Kodi están fallando. Lo curioso es que funcionaron hasta la v19.2, y todo empezó a «petar» en v19.3. Por lo tanto, algunos teníamos la esperanza de que todo volviera a la normalidad con un Kodi 19.4 con el que el proyecto ha felicitado el año nuevo, ya que es el primer lanzamiento de 2022.

Novedades de Kodi 19.4

Estuary ha corregido el menú contextual de la pantalla principal cuando hay más de 10 artículos en el menú y la barra de búsqueda no desaparecerá tras 5s al usar alguna aplicación para controlar Kodi remotamente.

En la entrada (Input), se han solucionado algunos problemas con los teclados chino e inglés.

Música: han corregido la exportación a NFO de la discografía del artista.

En PVB hay un nuevo método de ordenación para grabaciones basadas en temporadas y episodios; se ha corregido un bloqueo al navegar por una guía vacía; y se ha corregido que eliminar u ocultar el grupo de un canal no funcionaba correctamente.

En la interfaz de usuario han corregido cualquier favorito para una fuente multimedia restringida o bloqueada, que ahora está oculta; han arreglado el estado del título y visto en una ISO Blu-Ray, que ahora se muestra correctamente; y se ha corregido cuando un idioma incorrecto era identificado por un nombre de subtítulo.

Vídeo: el silenciado EDL funciona, y la vista de subtítulos ASS funciona correctamente.

Android: se ha ajustado el buffer de audio y se han corregido varios problemas con TrueHD stutter/dropout.

Linux: se ha corregido la reproducción automática de DVDs.

La posición del cursor a pantalla completa se ha corregido en macOS.

Windows: corregido el parpadeo al entrelazar H.264 SD en GPUs AMD, y un bloqueo inesperado por la configuración de red.

Xbox: nuevo paso de audio a través de WASAPI y corregido el error de permisos que impedía la instalación de complementos de Python.

Los addons que siguen sin funcionar

Por desgracia, esto no es algo que se haya corregido en Kodi 19.4, pero porque no es un problema suyo. Son los desarrolladores de complementos los que tienen que hacer que funcione ya sin rastro de Python 2.x. Es algo que también hemos visto en algunos plugins de GIMP: se desarrollaron con base Python 2.x y han dejado de funcionar. ¿Es problema de GIMP? No, es problema de los desarrolladores que no han rebasado su software para nuevas tecnologías. De hecho, en Kodi 19.4 hay algún addon que funciona perfectamente, pero otros sencillamente no muestran nada. Una lástima, pero es lo que hay ahora mismo. No debemos desesperar demasiado y tener paciencia, e incluso agradecer su trabajo. Pero en 19.4 seguimos sin poder disfrutar de sus creaciones.