Justo ayer estropeé el Kodi de mi Raspberry Pi y tuve que empezar de cero. Tras iniciarlo, el famoso «Media Center» me dijo que estaba disponible la v19.2 del mismo, pero yo no podía instalar esa versión porque la que hay en los repositorios oficiales sigue siendo la v18.7. A eso se referirán sus desarrolladores cuando, en la nota del lanzamiento de Kodi 19.3, dijeron que muchos aún estarían esperando la anterior versión de punto y ya han lanzado la siguiente.

Kodi 19.3 es la tercera actualización de mantenimiento de Matrix, y no incluye nuevas funciones. Si se ha lanzado tan pronto es porque han querido pulir un poco las cosas, y que muchos aún no estemos usando la versión anterior ha tenido algo que ver en que hayan lanzado Kodi 19.3, para que los que aún no estuviéramos en esa entrega no tuviéramos que sufrir los problemas que contenía.

Novedades más destacadas de Kodi 19.3

Tuvieron algunos problemas para publicar la versión de Xbox debido a algunos requisitos específicos de la plataforma necesarios para la reproducción 4k/HEVC. Ya deberían haber cubierto estos requisitos a satisfacción de Microsoft, y finalmente ha llegado a la Tienda Windows.

También había y han solucionado un problema con un certificado caducado para la versión 18.9 en Xbox, lo que hacía que la versión quedara fuera de esa plataforma para nuevas instalaciones.

Hubo un problema de audio Atmos durante mucho tiempo en todas las plataformas que soportan TrueHD passthrough. Ya está solucionado.

Solucionada una regresión en la versión 19.2 que rompía Airplay.

Un par de correcciones relacionadas con los juegos, en particular una corrección del mando y algunos problemas de sombreado en Retroplayer.

Corregido un error que afectaba a las miniaturas de los episodios vistos cuando se ocultaban los spoilers de los episodios.

Se ha mejorado mucho los metadatos mostrados en las tiendas de aplicaciones de Linux.

Kodi 19.3 ha sido anunciado hoy, por lo que ya está disponible para su descarga. Por lo menos así es para los que descarguen el software desde su página o repositorio oficial. A Linux llegará de la mano de Flathub en las próximas horas. Si, como yo, tenéis una Raspberry Pi con el sistema operativo oficial, bueno, tocará seguir esperando.