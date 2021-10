Estaba disponible desde hacía unos días, pero como no me había saltado la actualización en Manjaro (flatpak), ni había usado la Raspberry Pi durante el fin de semana, no me había enterado. Hasta hoy. El pasado día 8 de octubre, el proyecto que desarrolla el programa que antes se llamaba XBMC lanzó Kodi 19.2. Es la segunda actualización de punto de Matrix, y, como tal, ha llegado para pulir las cosas de la 19ª versión del software.

Entre las correcciones hay muchas que solucionan problemas relacionados a software de Microsoft. Algunos bugs corregidos en Windows, llega por fin a la Xbox, y luego de todo un poco. Por ejemplo, se han solucionado varios cierres/bloqueos en los PVR, y eso también beneficia a los usuarios de Linux. A continuación tenéis la lista de cambios que han introducido junto a Kodi 19.2.

Novedades más destacadas de Kodi 19.2 Matrix

Corregido en PVR: El fallo al acceder a un canal PVR no válido desde los favoritos. El bloqueo en el arranque al buscar los iconos de los canales que faltan. El bloqueo en el inicio causado por la falta de un tipo de temporizador. «Borrar permanentemente» las grabaciones de la papelera. Otras correcciones de errores menores.

En la videoteca, se ha corregido un error que eliminaba los UniqueIDs cuando se extraía la biblioteca, lo que provocaba un comportamiento inesperado para los complementos que dependían de esos IDs.

En el apartado de juegos, se han añadido traducciones para emuladores y complementos de controladores de juegos.

Con respecto a las redes, gestión de mensajes parciales en websocket.

En los complementos (addons) se ha corregido la lógica de visualización para módulos oficiales y de terceros.

Sólo para Windows: Corregido el posible fallo al cambiar de monitor debido a la adición/eliminación de hardware. Corregido el passthrough de audio que no funciona (aleatoriamente) en algunos sistemas cuando la frecuencia de refresco de la pantalla está activada. Se ha mejorado la cadena de intercambio de descartes que se utiliza en todos los sistemas Windows 10 incluso si el controlador gráfico no es compatible con los últimos niveles de características de DirectX. Se ha mejorado la cadena de intercambio de 10 bits que se utiliza por defecto en los sistemas Windows 10 cuando se detecta una pantalla HDR (también para fuentes de vídeo SDR de 8 bits). Corregido el posible fallo relacionado con WS-Discovery cuando se conectan dispositivos no informáticos (por ejemplo, cámaras IP) a la misma red. Corregido el posible fallo cuando se activa/desactiva el HDR externamente desde la configuración de pantalla de Windows 10. Se ha corregido la ausencia de imagen o nivel de negro erróneo con algunos controladores de vídeo cuando se activa la salida de rango limitado junto con la aceleración de hardware DXVA2 y el paso de HDR.

En Android, se han corregido los volúmenes de almacenamiento externo no visibles en dispositivos que ejecutan versiones antiguas del sistema operativo.

Aspectos específicos de Xbox: Ya disponible Kodi 19.x. Corregidos: El bloqueo en la reproducción de vídeos 4K HEVC debido a una condición de falta de memoria. La interfaz gráfica de usuario que se renderizaba a 1080 y se escalaba a 4K en lugar de a 4K nativo. La resolución 4K se reporta incorrectamente en los registros como 1920×1080. El fallo al activar «Cambiar la frecuencia de refresco de la pantalla al iniciar/parar» con resolución 4K. El mapeo de tonos no se utiliza por defecto en la reproducción de vídeos HDR. Falta de información sobre la tasa de refresco de la pantalla en el menú de información de depuración de vídeo (Alt+O). La conectividad SSL de Internet no funcionaba debido a que no se podía utilizar la ruta del paquete de certificados CA incorporado. Rendimiento de la cadena de intercambio usando DXGI_SWAP_EFFECT_FLIP_DISCARD. Las superficies de la cadena de intercambio de 10 bits se utilizan si se detecta un televisor con capacidad HDR (incluso para vídeos SDR de 8 bits).

Se ha mejorado el rendimiento del decodificador HEVC DXVA2 utilizando superficies de decodificación alineadas a 128 bytes.

En JSON-RPC: Expone la ruta del icono de las etiquetas EPG como propiedad «thumbnail». Expone el número de serie de las etiquetas EPG como propiedad ‘seasonnum’.



Kodi 19.2 ya está disponible en Flathub, y pronto debería llegar a los repositorios oficiales de algunas distribuciones Linux, a no ser que uséis Debian o derivados, en cuyo caso se recomienda añadir el repositorio del proyecto o quedarse en Kodi 18.7 durante un tiempo.