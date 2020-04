KNOME y Cute: dos bromas sobre Linux para este April’s Fools Day

Hace unos días, de repente y totalmente por sorpresa, KDE presentó Plasma Bigscreen. Disponible ya como versión beta, la nueva propuesta de KDE es un sistema operativo o lanzador que nos permite usar KDE neon en nuestras televisiones, algo que podemos hacer por medio de una Raspberry Pi. Hoy, los mismos desarrolladores han presentado algo mucho más importante: GNOME y KDE se han unido para lanzar el entorno gráfico KNOME… pero vamos a rebajar un poco nuestro entusiasmo.

¿Qué día es hoy? Efectivamente: 1 de abril. Para el que aún no lo sepa, es el día de los Santos Inocentes en algunos países anglosajones, o lo que es lo mismo, un día para gastar bromas. Cuando un servidor ha visto la noticia esta mañana, ha empezado a pensar en un artículo hablando de la importantísima novedad. Sí, me la he tragado durante unos minutos. Si bien es cierto que aún no han dicho que es una broma, sólo tenemos que ir a knome.org, la web que han creado, para empezar a disipar nuestras dudas.

In partnership with our friends at @kdecommunity we are thrilled to be embarking on this new endeavor. The configurability of GNOME paired with the simplicity of KDE – all rolled into a single package. Introducing KNOME, built using QTK3 and Kutter.https://t.co/JfwH0hnMNb pic.twitter.com/7BXahGqpWf

— GNOME (@gnome) April 1, 2020