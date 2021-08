Killer Bean: ridículo, pero adictivo juego de disparos en tercera persona

Si te gustan los videojuegos de disparos en tercera persona, seguro que te has divertido jugando a muchos títulos de esta categoría. Pero si además te gustan esos videojuegos que aportan grandes dosis de humor o cosas realmente ridículas, entonces deberías conocer Killer Bean. Ya el nombre da mucha información de lo que te puedes encontrar, una haba asesina…

El título Killer Bean está sacado de una película creada por Jeff Lew y que se lanzó en 2009. Finalmente sería lanzada de forma completa y en abierto a través de YouTube en 2018, donde ganaría unos buenos seguidores. Pues bien, todos ellos están de enhorabuena, porque ahora tienen un videojuego basado en ella.

Se trata de un shooter roguelike en tercera persona, según ha informado su desarrollador. En él podrás adentrarte en la piel de esta Killer Bean y superar diferentes retos, con un diseño diferente a otros títulos de esta temática, misiones diferentes, personajes bien tratados, una buena historia detrás, y un diseño gráfico bastante bonito como se puede deducir a partir de las capturas de pantalla.

Por el momento no hay una fecha de lanzamiento establecida, ni tampoco han dado demasiados avances. Aún no se sabe cómo se podrá jugar realmente, y si se trata de una aventura tan loca como la película real o no. Pero si lo es, podría terminar siendo un éxito. Por ahora solo puedes ver la información que hay en el foro de Steam, donde el desarrollador confirmó que estaría disponible para Linux y Steam Desk de forma nativa.



Entre los pocos detalles conocidos por el momento, se sabe que se tiene planeado incluir en Killer Bean: