Khronos lanza la API OpenXR 1.0 para aunar AR y VR

The Khronos Group es el grupo que gestiona algunas de las APIs de código abierto más importantes, como ya deberías saber. Entre ellas está OpenCL, OpenGL, Vulkan, etc. Pero la noticia que nos interesa ahora es sobre otra API bastante más reciente, me estoy refiriendo a OpenXR. Pues bien, ahora han lanzado una nueva versión OpenXR 1.0 de esta especificación para unificar el mundo de la realidad virtual y la realidad aumentada.

Para los que aún no conozcan OpenXR, decir que agrega algo más que una API para los desarrolladores de apps de este tipo, ya que también ha sido implementada para proporcionar una capa de controladores para el hardware destinado a la realidad virtual y a la realidad aumentada, presentando una interfaz de abstracción con el propio dispositivo. Y para ello cuenta con colaboradores de la talla de AMD, ARM, Collabora, Google, Epic Games, HP, HTC, Huawei, Imagination Technology, Intel, LG, Logitech, MediaTek, Microsoft, Mozilla, Nokia, NVIDIA, Oculus, Qualcomm, Razer, Samsung, Sony, VIA, etc.

OpenXR brinda varias posibilidades para interactuar con la VR y la AR. Cada vez se están convirtiendo en algo más común y utilizado para diversos fines, tanto simulaciones, como videojuegos y otras aplicaciones. Por eso es importante contar con una API común en la industria y de código abierto para tratar con la realidad virtual y la realidad aumentada. Ahora, con OpenXR 1.0 se han agregado interesantes mejoras y soporte para Valve, AMD, NVIDIA, Epic Games, ARM, Oculus, HTC, Microsoft y más.

Esto es importante también para el gaming en Linux, ya que afectará de forma indirecta a él. Epic Games ya dijo que están planteándose la compatibilidad con OpenXR 1.0 en Unreal Engine, lo mismo que parece que está haciendo Valve y SteamVR. Además, ahora, como ya hemos comentado, Collabora está trabajando en Monado, el XR runtime de código abierto para Linux.