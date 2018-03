Kexi 3.1 una alternativa libre a Microsoft Access

A pesar de que las aplicaciones web están reinando en el mundo de la informática, aún hay muchos usuarios que necesitan hacer uso de las aplicaciones más tradicionales. Aplicaciones como un procesador de textos o una base de datos. Es fácil encontrar muchos ejemplos del primer tipo de aplicaciones, pero no es tan habitual encontrar buenas opciones como bases de datos.

El problema no está en que no existan bases de datos sino en el hecho de encontrar bases de datos compatibles con varios programas y formatos. Microsoft Access es un gran problema en este sentido puesto que las cientos de bases de datos creadas con esta aplicación no son muy compatibles con otro tipo de bases de datos.

Una buena alternativa a Microsoft Access es Kexi. Kexi es un gestor de bases de datos de la suite ofimática de Calligra. Esta aplicación es bastante compatible con las bases de datos creadas con Microsoft Access pero aún existen muchas incompatibilidades con este tipo de bases de datos, sobretodo si tienen las famosas “macros” de Microsoft.

En cambio, si queremos usar una alternativa libre, Kexi es una buena alternativa. Kexi 3.1 es su última versión y una versión mejorada respecto a otras versiones anteriores. Kexi 3.1 vuelve a Windows, por lo que el gestor de base de datos de Calligra es una buena alternativa para quienes buscan Software Libre.

Kexi 3.1 introduce nuevas propiedades a KProperty y KReport, propiedades que mejoran la creación de tablas y bases de datos. Kexi 3.1 también posee asistentes que nos ayudarán a importar tablas, relaciones y bases de datos de otros gestores como Access, FileMaker u OracleForms.

Kexi 3.1 es un gestor de bases de datos gratuito que poco a poco se ha independizado de Calligra como Krita y que podemos conseguir junto a Calligra o solo Kexi. Ambos paquetes de instalación se encuentran en la web de descargas de Calligra o bien podemos instalarlo en nuestro sistema Gnu/Linux gracias al gestor de paquetes oficial de la distribución.

Actualmente la mejor opción es el gestor de bases de datos que se utiliza en una aplicación web. Esto es una solución más potente y más liviana que una aplicación estándar pero puede ser que nuestros datos los queramos proteger o tener algo más visual, para esta situación, lo mejor es utilizar Kexi o LibreOffice Base, aunque Kexi es una alternativa más visual para usuarios novatos ¿no creéis?