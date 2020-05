Siempre que tengo que hablar sobre la versión de WhatsApp “de escritorio” digo lo mismo: lo que hizo Facebook en su WhatsApp Web fue una chapuza. Yo lo siento, pero lo es si lo comparamos con lo que ha hecho Telegram o lo que hacen con su propio Facebook Messenger, pero entendemos que es así porque la aplicación usa un protocolo muy antiguo que no da para más. Explicado esto, hay muchas opciones para usar WhatsApp Web, y una relativamente nueva se llama Kesty WhatsApp y está disponible para Linux como paquete Snap.

Este no va a ser un artículo de esos en los que se habla de un software lleno de funciones. No. Me he decidido a escribir sobre Ketsy WhatsApp porque es una nueva opción y, básicamente, porque es de las pocas que incluye un modo oscuro (desde el menú “Theme”), ese que tan de moda está desde hace meses o incluso algunos años. Por todo lo demás, yo diría que no es nada especial, e incluso que, como el resto, tiene un par de carencias que vamos a explicar tras el corte.

Kesty WhatsApp no permite personalizar el fondo de chat

Habiendo mencionado el punto más fuerte de esta opción de WhatsApp Web, también tenemos que mencionar lo que no nos ha gustado. Como cualquier versión de WhatsApp Web, Kesty sí nos permite cambiar el fondo del chat, pero sólo a los que nos ofrece la aplicación web. Por otra parte, y esto sólo es importante para los usuarios de las últimas versiones de Plasma, no es compatible con las notificaciones inteligentes, es decir, esas que nos permitirían responder desde la misma notificación. De hecho, hacer clic en la notificación de Plasma ni siquiera nos abre la aplicación, por lo menos en el momento de escribir estas líneas.

Explicado todo lo anterior, usar Kesty WhatsApp u otras opciones como WhatsDesk debe ser una elección personal, y más hasta que Facebook decida lanzar una versión independiente que nos permitirá usar WhatsApp con el mismo número de teléfono sin depender del móvil. Sobre si esta versión llegará a Linux y cómo funcionará ya deberá ser tratado en otro artículo.