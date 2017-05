El Kernel 4.12 sigue su desarrollo con normalidad

Como es habitual cada semana, el Kernel 4.12 ha sacado una nueva versión candidata, en concreto ya van por la tercera versión candidata. Esto quiere decir que queda una semana menos para que salga la versión estable oficial, la cual todos estamos esperando.

Esta tercera versión candidata como de costumbre ha corregido los bugs y errores detectados en la versión candidata anterior. Además se han centrado en actualizar todos los controladores como es habitual.

Esta vez han actualizado controladores de la GPU, controladores SCSI y controladores NVME entre otros. También han mejorado el sistema de archivos XFS entre otros cambios menores. Sin duda, una actualización que tiene pocos cambios, como es habitual en este tipo de actualizaciones.

El único cambio que se sale de lo normal es una actualización de la documentación del controlador Intel p state, la cual ha sido convertida del formato doc tradicional al formato RST.

Sin duda, el Kernel 4.12 tiene muy buena pinta y esta tercera RC lo representa a la perfección, ya que podemos ver que no hay grandes cambios, lo cual quiere decir que apenas hay errores que corregir. Sin embargo, todavía quedan algunas versiones candidatas más antes de que salga la versión oficial.

La versión oficial está prevista para primeros de Julio, pero no se sabe si será para el día 2, o si será para el día 9. Esto dependería del número de versiones candidatas, ya que si lanzan siete versiones, lo tendríamos el día 2. Sin embargo, si es necesaria una octava versión RC, esta saldría el 2 de Julio, retrasando el lanzamiento de la versión oficial al día 9.

Si no puedes esperar más y quieres probar ya esta versión RC, lo puedes hacer como siempre a través de la página oficial de kernel.org, en la cual tendrás que descargar la versión mainline. Eso si, recuerda que no es estable y que no se debe usar en entornos delicados de desarrollo.