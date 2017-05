El Kernel 4.10 recibe su última actualización de mantenimiento

El Kernel 4.10 acaba de recibir su última actualización de mantenimiento, es decir, la versión 4.10.17. Al ser la última actualización de mantenimiento, el Kernel 4.10 dejará de recibir soporte muy pronto, así que los usuarios de este Kernel tendrán que actualizar a la versión 4.11.

El Kernel 4.10.17 tiene algunos cambios importantes, modificando más de 100 archivos con el objetivo de arreglar todos los agujeros de seguridad y fallos que se han encontrado con respecto a la versión 4.10.16. Sin duda, una buena forma de acabar con una buena versión del Kernel.

Además de eso, las novedades vienen para mejorar el funcionamiento de varias arquitecturas de procesador, como por ejemplo ARM, x86 y PowerPC. Además de eso, se han mejorado algunos sistemas de archivos, como por ejemplo EXT4, CIFS, OverlayFS y Ceph entre otros. Finalmente se actualizaron los drivers del US y del Bluetooth entre muchos otros.

Esta versión termina con el ciclo de vida del Kernel 4.10.X. De esta forma, los usuarios de esta versión tienen que cambiarse a una versión de Kernel que tenga soporte, por ejemplo la versión 4.11.2, que está considerada ahora mismo como la última versión estable.

Otra buena opción es cambiar a una versión del Kernel más antigua, pero con soporte LTS. Estos soportes tienen una duración más larga que los soportes de las versiones normales, garantizando el tener actualizaciones prácticamente de por vida.

Escojas la opción que escojas, lo que debes saber es que la versión 4.10.17 ya no es segura. Como no van a sacar más actualizaciones de mantenimiento, los errores que se detecten no se van a corregir. De esta forma, esta versión va a estar expuesta a fallos graves si no actualizas.

Si quieres cambiar de versión del kernel, acude a la página oficial de Kernel.org, en la cual puedes encontrar la última versión estable del kernel, además de las versiones LTS más antiguas.