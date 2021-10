Hace unas semanas tuve que formar parte de un equipo que tenía que editar un vídeo para un evento. En el momento de elegir un programa, que tenía que ser gratuito y si estaba en versión portable (no instalada) mejor, propuse Kdenlive. El sistema operativo en el que se editaría sería Windows, y al final todo salió bien. Salió bien porque yo ya lo conocía y sabía cómo hacer muchas cosas con él, pero la cosa no habría sido igual si el sistema operativo en el que trabajar hubiera sido diferente a Windows o Linux.

Apple fabrica dispositivos y desarrolla software que está muy bien, las cosas como son. Su iMovie sirve para crear vídeos decentes muy rápido, pero el problema es evidente: si no usas macOS, no puedes trabajar con iMovie. Hay una versión muy recortada para iPadOS y iOS, pero siempre es necesario un aparato de Apple. Kdenlive estaba disponible para Mac desde hacía tiempo, pero si nos desplazábamos a su página web nos decía que teníamos que buscarnos la vida y usar la v0.9.10 vía MacPorts. Hasta hoy.

Kdenlive lanza primera versión para macOS tras el cambio de nombre del sistema operativo

Julius Künzel avisa de que las cosas podrían no ir tan bien como cuando yo hice el vídeo en Windows. Kdenlive es un programa complejo y tiene muchas dependencias, por lo que se necesitan muchas pruebas y tiempo para que todo funcione perfectamente en macOS. Lo que han lanzado hoy lleva la etiqueta de «Nightly», lo que debe tomarse como una versión Alfa, o por lo menos tener claro que aún no ha llegado a Beta. Sí es algo mucho más actualizado.

En cuanto al estado actual o la estabilidad de esta versión de Kdenlive para macOS, poco puedo decir. Yo tengo un iMac viejo que ya casi ni uso, ya hace años que no recibe actualizaciones del sistema operativo y es más que probable que ni siquiera pueda instalarse, pero me alegra pensar que Kdenlive ya es multiplataforma. Si alguna vez tengo otro Mac o tengo que trabajar en macOS podré usar el mismo editor de vídeo que uso en Linux y he usado en Windows. El que esté interesado en probarlo puede descargar el archivo DMG desde este enlace.