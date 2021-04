En los últimos lanzamientos de Kdenlive, KDE está añadiendo montones de funciones útiles, y siendo sincero no sé si me alegro o me da miedo. Las posibilidades suelen ser buenas, pero si se va demasiado rápido se puede tropezar, y eso es lo que le ha estado pasando a uno de los editores de vídeo más buenos y populares de los que hay disponibles para Linux. Hace cuatro meses, por ejemplo, añadieron una función para que los vídeos verticales mostraran un fondo basado la imagen principal, y ayer anunciaron el lanzamiento de Kdenlive 21.04 y también llega cargado de novedades.

El proyecto KDE asegura que han mejorado mucho la interfaz y la usabilidad del software, al tiempo que también han corregido muchos fallos, más de 500 en los últimos meses. Por otra parte, han añadido funciones interesantes como una que transcribirá automáticamente cualquier audio a texto usando la herramienta de reconocimiento Vosk. A continuación tenéis las novedades más destacadas que han llegado de la mano de Kdenlive 21.04.

Novedades más destacadas de Kdenlive 21.04

Herramienta de transcripción para pasar voz a texto. Ahora mismo soporta 17 idiomas y dialectos, pero hay que bajar el modelo y añadirlo como diccionario desde los ajustes.

Mejoras en la interfaz y en la usabilidad. Han mejorado las barras de zoom para que sea más fácil ampliar o reducir el campo de acción. Ahora mismo está disponible para el horizontal y pronto llegará también al vertical.

Se ha añadido la información de los enlaces clave a la izquierda, mientras que la información de los elementos contextuales se ha trasladado a la derecha de la barra de estado.

Se ha mejorado la linea de tiempo y ahora se ven mejor los colores de guías y marcadores, las guías están ahora arriba de la regla.

Nuevo navegador multimedia para facilitarnos la tarea de encontrar los archivos.

Mejorado el panel del fotograma clave.

Nuevos efectos, como el de texto que aparece gradualmente. Pueden aparecer letras, palabras o frases.

El estroboscopio alfa ahora se puede aplicar al texto, imágenes o vídeos.

Mejoras en otros efectos, como los de las zonas de selección.

Otras mejoras: Se ha añadido perfil de renderizado AV1. Añadido filtro «clip no utilizado» en la Papelera de Proyectos. Se ha añadido selección de canales al filtro de forma de onda de audio. Añadido espacio de color ITU 2020 en las propiedades del clip. Reactivación de la reproducción de audio en velocidad inversa. Mejora de la compatibilidad con Flatpak. Se permite la captura de subtítulos con el teclado. Trata los GIFs como vídeo, no como imagen. Corregidas muchas advertencias de compilación y se prepara para Qt6. Corregidos los borrados de los clips de la presentación de diapositivas. Formas alfa: permiten salir de la pantalla.



Ya disponible

Kdenlive 21.04 llegó como parte de KDE Gear 21.04, y ya está disponible en Flathub y como AppImage. También hay disponible un repositorio para Debian/Ubuntu que podemos añadir con estos comandos:

sudo add-apt-repository ppa:kdenlive/kdenlive-stable sudo apt-get update

Otras distribuciones, como las basadas en Arch Linux, ya lo han añadido a sus repositorios oficiales.