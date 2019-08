KDE y GNOME se unen para crear el escritorio Linux de la nueva era

Hay muchos usuarios de Linux allá afuera y a pesar de eso, no se ha logrado alcanzar la popularidad de sistemas como Apple o Windows.

Según Linus Torvalds, una de las causas es la “fragmentación que existe entre los diferentes desarrolladores de software.” A diferencia de Windows, en Linux hay muchos desarrolladores, lo que evita que se unifique el sistema.

De cualquier forma, hoy tenemos una noticia muy agradable, dos de los competidores más populares en escritorios de Linux, GNOME y KDE Foundation, unirán sus fuerzas para trabajar en un escritorio de Linux y soluciones de nueva generación. Ambos gigantes del código abierto serán los patrocinadores del Linux App Summit (LAS) 2019 que se llevará a cabo del 12 al 15 de noviembre de 2019.

Today we announce our joint collaboration with @kdecommunity on @LinuxAppSummit and building an application ecosystem. See – https://t.co/gCKC3hDQb2 – Join us in Barcelona Nov 12-14th, 15th a BoF day!#LinuxApps pic.twitter.com/vcivE41VAF

— GNOME (@gnome) July 31, 2019