KDE Slimbook VII: nueva generación del portátil que fusiona lo mejor de la firma española y la alemana

Slimbook ha anunciado el lanzamiento de la KDE Slimbook VII, marcando un hito significativo: la séptima generación de una fructífera colaboración que ya suma ocho años uniendo hardware especializado y software libre de primer nivel. Lo que comenzó como una iniciativa pionera para ofrecer un portátil optimizado para el entorno de escritorio KDE Plasma, se ha consolidado hoy como un proyecto esencial que refuerza la posición del código abierto en el mercado tecnológico global, ofreciendo un verdadero salto de calidad para la comunidad Linux.

Una Alianza al Servicio de la Comunidad Linux

Desde el primer modelo, el objetivo ha sido claro: proporcionar al usuario una máquina que combine rapidez, modernidad y sostenibilidad, 100% lista para disfrutar de KDE Plasma desde el primer arranque. Esta séptima edición es la culminación de esa trayectoria, reflejando una evolución notable en cada componente. La KDE Slimbook VII no solo presenta un diseño más robusto y una pantalla más fluida, sino que representa el mayor salto en rendimiento desde que comenzó esta alianza estratégica.

El proyecto ha logrado crear uno de los portátiles Linux más completos y equilibrados disponibles actualmente, diseñado tanto para el usuario avanzado que busca fiabilidad como para desarrolladores y creadores de contenido que exigen potencia.

Potencia y Diseño: El Corazón del KDE Slimbook VII

El nuevo modelo integra una combinación de especificaciones que garantizan un rendimiento excepcional:

Procesador de Última Generación: Incorpora el potente AMD Ryzen AI 9 365, equipado con 10 núcleos y 20 hilos. Su arquitectura está orientada al futuro gracias a la NPU integrada (Unidad de Procesamiento Neuronal), optimizada para tareas de inteligencia artificial, lo que garantiza eficiencia en las aplicaciones modernas.

Incorpora el potente AMD Ryzen AI 9 365, equipado con 10 núcleos y 20 hilos. Su arquitectura está orientada al futuro gracias a la NPU integrada (Unidad de Procesamiento Neuronal), optimizada para tareas de inteligencia artificial, lo que garantiza eficiencia en las aplicaciones modernas. Gráficos Superiores : La AMD Radeon™ 880M integrada proporciona un rendimiento gráfico excelente, ideal para tareas creativas, alta productividad e incluso juegos ligeros, asegurando una experiencia visual fluida.

: La AMD Radeon™ 880M integrada proporciona un rendimiento gráfico excelente, ideal para tareas creativas, alta productividad e incluso juegos ligeros, asegurando una experiencia visual fluida. Pantalla de Alto Nivel: Ofrece una pantalla de 16 pulgadas con resolución WQXGA (2560×1600) y una tasa de refresco ultra fluida de 165 Hz. Con una precisión de color del 100% sRGB y un formato 16:10, proporciona un amplio espacio vertical, muy valorado en entornos de desarrollo y diseño. *

Ofrece una pantalla de 16 pulgadas con resolución WQXGA (2560×1600) y una tasa de refresco ultra fluida de 165 Hz. Con una precisión de color del 100% sRGB y un formato 16:10, proporciona un amplio espacio vertical, muy valorado en entornos de desarrollo y diseño. * Construcción Premium : El chasis es de aluminio de alta calidad en el distintivo color Excalibur Blue, combinando ligereza con durabilidad para un uso profesional constante.

: El chasis es de aluminio de alta calidad en el distintivo color Excalibur Blue, combinando ligereza con durabilidad para un uso profesional constante. Máxima Capacidad de Configuración: Permite una expansión masiva, soportando hasta 128 GB de memoria DDR5 y hasta 8 TB de almacenamiento NVMe 4.0, asegurando que el hardware se adapte a las necesidades más exigentes.

Además, cuenta con características esenciales como doble ventilador, teclas dedicadas para el cambio de modo energético (ahorro, balanceado o rendimiento), carga rápida mediante USB-C Power Delivery de 100 W, y conectividad moderna (Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, HDMI).

Lanzamiento y Campaña Comunitaria

Para celebrar este importante lanzamiento, y coincidiendo con la temporada de Black Friday, el KDE Slimbook VII se ofrece con un descuento inicial de 70 €, situando su precio de partida en 1.029 €, una oportunidad para quienes deseen actualizar su equipo o dar el salto a la edición más avanzada hasta la fecha.

La conmemoración se extiende a la comunidad con una campaña en redes sociales bajo el hashtag #KDEslimbook. Se invita a los usuarios a compartir fotografías de sus modelos anteriores de KDE Slimbook o de sus escritorios con KDE Plasma, mostrando la longevidad y el impacto del proyecto a lo largo de los años. Como agradecimiento por el apoyo de la comunidad, Slimbook sorteará 10 packs de merchandising que incluyen alfombrillas XXL, camisetas, pendrives y más, reforzando la idea de que este portátil es, ante todo, una máquina creada por y para la comunidad Linux.

Con el KDE Slimbook VII, Slimbook y KDE no solo lanzan un producto de hardware, sino que reafirman su compromiso con la excelencia en el ecosistema del software libre…