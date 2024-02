Este mes llegará Plasma 6 junto a Frameworks 6 y las aplicaciones de febrero de 2024. Es un momento importante por los cambios, y además se puede aprovechar para tomar algunas decisiones. Una que aún está por ver es si KDE elimina las Actividades de Plasma. En un principio se pensó que no se usan lo suficiente, pero comentar que podrían eliminarlas ha hecho que los usuarios que sí las aprovechan levanten la voz y expliquen porqué sería mala idea, pero esto podría no ser suficiente.

Así lo explica Nate Graham en su blog, en donde los fines de semana también nos habla de las novedades en el proyecto de la K. Parece haber un problema con las Actividades de KDE, uno o varios, ya que es parte del escritorio que no recibe mucha atención y eso hace que esté llena de bugs. Una solución es cortar por lo sano, y la otra sería justamente cuidarlas un poco más.

Qué son las actividades de KDE Plasma

Las actividades de KDE Plasma son un giro más de tuerca a los escritorios virtuales, o por lo menos es así como las veo yo. Cuando tenemos al menos dos escritorios virtuales podemos hacer cosas como tener un vídeo-tutorial a pantalla completa en uno y Writter o un editor de textos en otra. Deslizando cuatro dedos a un lado y a otro si estamos en Wayland podemos pasar de uno a otro en un instante. Se pueden crear los escritorios virtuales que se necesiten y separar las ventanas abiertas en ellos.

Por otra parte, las actividades nos permiten tener otra versión de nuestra interfaz con sus propios escritorios virtuales y ventanas, y hasta pueden tener un fondo de pantalla distinto. Por poner un ejemplo, si vamos a hacer un viaje y tenemos mucho que preparar, podemos crear una actividad, ponerle un fondo de pantalla de una playa, abrir el navegador, una aplicación de notas, la calculadora… lo que se nos ocurra. Y todo estará mejor organizado que si usáramos sólo los escritorios virtuales.

Tres puntos a tener en cuenta:

No podremos acceder a ellas si no creamos al menos una segunda actividad. Se puede hacer desde Preferencias del Sistema y por defecto se seleccionan con las teclas META + TAB .

+ . Las actividades, por lo menos en la actualidad, no separan apartados como las carpetas personales. Esto lo comento porque si dejamos iconos en el escritorio de una actividad, éstos estarán también en las otras.

No son una nueva sesión, y no podremos tener un programa que sólo permite una ventana en una actividad y otra instancia en la otra.

Básicamente es un intento por organizar mejor las cosas, y es similar a la función espacios de trabajo de Vivaldi.

Qué pasará con las Actividades

El futuro de las Actividades de KDE Plasma es incierto. Con los problemas que da en la actualidad y creyendo que no lo usaba mucha gente, se habían planteado eliminarlas, y esa idea no está descartada por completo. Graham dice que la función está en riesgo y podría ser eliminada si la gente no da un paso adelante y aporta trabajo técnico para corregir los bugs conocidos o mejora la función.

El desarrollador dice que le gustaría ver como cambia y se convierte en algo en donde cada actividad tuviera diferentes configuraciones y ajustes, algo que ya vemos en el fondo de pantalla, pero sería llevar la función a otro nove. Esto serían más bien de Perfiles más Actividades, y funcionarían como nuevas sesiones:

«Personalmente, me gustaría que las actividades se convirtieran en una función en la que cada actividad tuviera un conjunto independiente de ajustes y datos de configuración, pero con acceso a los mismos archivos de usuario. Además, podrías configurar aplicaciones individuales que utilizas en varias actividades (como reproductores de música) para que utilicen ajustes y datos de configuración compartidos, lo que sería básicamente la función de «perfiles» que tienen ahora muchos navegadores web, pero aplicada automáticamente a todas las aplicaciones que quieras».

Yo siento un poco lo mismo que los desarrolladores de KDE: no le doy uso porque me es suficiente con los escritorios virtuales y además me parecen confusas. Si terminan desapareciendo, no las echaré de menos. Si las mejoran, a lo mejor les doy uso.