KDE está celebrando este año su 30 aniversario y Akademy 2026 llega con una propuesta que podría abrir uno de los debates más interesantes sobre el futuro del escritorio Linux. Dos veteranos del proyecto, Eva Brucherseifer y Jan Mühlig, presentarán una idea bautizada como Kadai, que plantea utilizar inteligencia artificial como una pieza fundamental de Plasma y no simplemente como otro asistente al que abrir una ventana.

La propuesta todavía está muy lejos de convertirse en una característica de KDE. De hecho, la propia organización la presenta como una idea para debatir y someter a discusión dentro de la comunidad. La charla «What would it take? A lovable, sovereign, AI-native KDE» tendrá lugar el 20 de septiembre durante Akademy, en Graz, y plantea cómo podría ser un escritorio capaz de adaptarse a cada usuario manteniendo el control sobre sus datos y herramientas.

Kadai: un escritorio que se adapta al usuario

La idea central de Kadai es bastante diferente de integrar ChatGPT, Gemini o cualquier otro chatbot en Plasma. Sus autores hablan de un modelo personal pequeño y portable que representaría las necesidades y preferencias del usuario. A partir de esa información, el escritorio podría adaptarse al usuario, al dispositivo y al contexto en cada momento.

Los responsables de la propuesta describen Kadai como un kernel personal cifrado y agnóstico respecto al proveedor. En lugar de depender necesariamente de los servidores de una compañía concreta, la intención sería que ese componente perteneciera al usuario y pudiera acompañarlo entre diferentes dispositivos.

Plasma ya cuenta con algunos elementos que, según sus autores, podrían servir como base para esta idea. Entre ellos están las Activities, los widgets y las posibilidades de automatización mediante scripts. Kadai aprovecharía esas capacidades para que la interfaz y las herramientas disponibles pudieran cambiar de acuerdo con el contexto de trabajo.

La IA como infraestructura, no como chatbot

Este es probablemente el aspecto más llamativo de la propuesta. El objetivo no sería colocar un icono de IA en el escritorio para que el usuario le haga preguntas, sino situar la inteligencia artificial por debajo de la propia experiencia de Plasma.

La propuesta menciona varios cambios que serían necesarios en KDE, entre ellos mecanismos de reconciliación declarativa, capacidades específicas para cada widget y más información asociada a las Activities. Con ello, el escritorio podría disponer de una estructura capaz de reconstruirse y ajustarse en función del contexto proporcionado por el modelo personal.

Sobre el papel, esto permitiría imaginar diferentes escritorios para diferentes situaciones: uno para trabajar, otro para ocio, otro para determinadas tareas profesionales o incluso interfaces adaptadas automáticamente a distintos dispositivos. La diferencia respecto a los asistentes actuales estaría en que la IA no sería una aplicación más, sino parte de la infraestructura sobre la que se construye la interfaz.

Privacidad y soberanía como parte de la propuesta

El concepto de Kadai también está estrechamente relacionado con la soberanía digital. Los autores plantean que si el usuario posee su modelo y sus herramientas, puede mantener el control sobre la información que utiliza el sistema para personalizar su experiencia.

La segunda parte de esta idea afecta a organizaciones y administraciones públicas. La charla plantea la posibilidad de construir un ecosistema europeo en el que KDE actúe como escritorio e integración, mientras que otros proyectos de código abierto cubran ámbitos como el almacenamiento, la navegación web o la ofimática.

La propuesta, por tanto, no consiste únicamente en añadir inteligencia artificial a Linux. También plantea qué significa que un usuario o una organización sea propietario de las herramientas que forman su entorno informático, evitando que toda la experiencia dependa de un proveedor concreto.

Kadai todavía es una propuesta, no una función de Plasma

Es importante separar el concepto de la realidad actual de KDE. Kadai no forma parte de una versión de Plasma, no existe un lanzamiento anunciado ni se ha presentado como una característica aprobada del proyecto. La sesión de Akademy está planteada precisamente como una oportunidad para que la comunidad reaccione, cuestione o incluso descarte la propuesta.

Eso también significa que todavía quedan muchas preguntas por responder. Un escritorio que cambia dinámicamente puede resultar muy potente, pero también plantea dudas sobre previsibilidad, control, consumo de recursos, seguridad y la capacidad del usuario para entender por qué el sistema ha tomado una determinada decisión.

La propuesta llega, por tanto, en una fase muy temprana. KDE no está anunciando que Plasma vaya a convertirse mañana en un escritorio gobernado por IA, sino abriendo un debate sobre cómo podría construirse un entorno de escritorio en el que la inteligencia artificial estuviera integrada desde la base y, al mismo tiempo, permaneciera bajo control del usuario.