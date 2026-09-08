KDE Fotos es la nueva apuesta de la comunidad KDE para modernizar la experiencia de visualización y gestión de imágenes en Plasma. Aunque se presenta ahora con este nombre, no se trata de una aplicación creada desde cero: su origen está en Koko, un proyecto que comenzó como aplicación móvil y que durante los últimos años ha ido incorporando funciones para convertirse también en una herramienta de escritorio.

El objetivo actual es mucho más ambicioso. KDE quiere que Fotos pueda convertirse progresivamente en el sustituto de Gwenview, su conocido visor de imágenes, cuyo desarrollo se ha ralentizado después de más de 25 años de evolución. La propuesta busca conservar buena parte de las funciones que los usuarios esperan, pero utilizando una base tecnológica más moderna y preparada para las necesidades actuales.

De Koko a KDE Fotos

El cambio de nombre forma parte de una transformación más amplia del proyecto. Koko comenzó su desarrollo alrededor de 2017 con un enfoque principalmente orientado a dispositivos móviles, pero posteriormente fue ampliando sus capacidades para funcionar también en ordenadores.

Durante el último año, Techpaladin Software ha financiado una parte importante del desarrollo con el objetivo de acercar sus prestaciones a las de Gwenview y convertirlo en una aplicación de escritorio de primera clase.

El trabajo ha permitido que el proyecto alcance un punto en el que KDE considera viable proponerlo como alternativa al actual visor de imágenes. La intención no es que Gwenview desaparezca inmediatamente, sino que las distribuciones y los usuarios comiencen a probar la nueva aplicación y valoren si puede ocupar su lugar.

Gwenview necesita una alternativa moderna, y esa sería KDE Fotos

Gwenview continúa siendo una aplicación completa y funcional, pero su arquitectura se ha convertido en un obstáculo para determinadas mejoras. Según Nate Graham, modernizar algunas de sus partes exigiría reescribir una cantidad considerable de código.

Entre las áreas en las que el proyecto necesita avanzar se encuentran el rendimiento con grandes bibliotecas de imágenes, la aceleración mediante GPU, la adaptación a dispositivos móviles y una interfaz basada en QtQuick que resulte más sencilla de modificar y ampliar.

Además, las contribuciones de nuevas funciones, correcciones y mejoras de interfaz para Gwenview han disminuido durante los últimos años. Esto hace que mantener su arquitectura actual resulte menos atractivo para nuevos colaboradores.

Una interfaz pensada para escritorio y móviles

Una de las ventajas de Fotos es precisamente que parte de una interfaz desarrollada pensando en diferentes tamaños de pantalla. Su diseño puede adaptarse tanto a un escritorio tradicional como a una ventana pequeña o a un dispositivo móvil.

La aplicación también busca ofrecer una experiencia más sencilla para navegar por una colección fotográfica. Entre las vistas disponibles se encuentran una línea temporal, la organización por ubicación y una vista que permite mostrar todas las imágenes disponibles.

Este planteamiento supone una diferencia importante respecto a un visor de imágenes tradicional, ya que Fotos intenta combinar la visualización con algunas funciones de organización de una biblioteca fotográfica.

Más funciones que un simple visor

Fotos también integra herramientas destinadas a realizar operaciones básicas sobre las imágenes. Una de sus características más interesantes es la utilización del sistema de anotaciones de Spectacle, que permite aprovechar las herramientas desarrolladas para la aplicación de capturas de pantalla de KDE.

También permite marcar imágenes como favoritas, consultar información de los archivos y utilizar diferentes funciones para compartir las fotografías. La aplicación incluye además herramientas de edición básica, aunque todavía existen aspectos que necesitan trabajo para igualar completamente la experiencia ofrecida por Gwenview.

La intención, por tanto, no es convertirla en un editor fotográfico profesional, sino proporcionar las herramientas habituales que un usuario puede necesitar al visualizar y gestionar imágenes.

El cambio todavía no significa el final de Gwenview

KDE no está anunciando una sustitución inmediata. Fotos todavía tiene trabajo por delante y la propia comunidad reconoce que Gwenview acumula muchos años de desarrollo y dispone de funciones que no pueden reproducirse de la noche a la mañana.

La propuesta consiste en que los usuarios prueben la aplicación y comuniquen errores, problemas de interfaz y funciones ausentes que consideren importantes. De esta forma, el proyecto puede concentrar sus esfuerzos en las características que realmente necesitan quienes utilizan el escritorio Plasma.

También se invita a las distribuciones Linux que utilizan KDE a valorar la posibilidad de incluir Fotos en sustitución de Gwenview, ya sea próximamente o cuando el proyecto haya alcanzado una madurez suficiente.

Fotos llega en un momento importante para KDE

El movimiento refleja una tendencia cada vez más visible dentro de KDE: sustituir aplicaciones antiguas cuando su arquitectura dificulta mantenerlas al ritmo de las necesidades actuales. En este caso, la existencia de un proyecto como Koko permite aprovechar varios años de desarrollo en lugar de comenzar completamente desde cero.

La versión 26.08 ya ofrece una base bastante completa, mientras que el próximo ciclo 26.12 debería incorporar nuevas mejoras. Esto significa que el desarrollo continuará de forma activa durante los próximos meses mientras la comunidad evalúa hasta dónde puede llegar la nueva aplicación.

Una posible nueva etapa para las imágenes en KDE

KDE Fotos representa, por tanto, algo más que un simple cambio de nombre para Koko. Es el resultado de varios años de evolución y de un esfuerzo reciente por convertir una aplicación inicialmente orientada a móviles en una alternativa real para el escritorio.

Gwenview seguirá siendo una referencia dentro de KDE mientras Fotos continúa madurando, pero la propuesta abre la puerta a una nueva generación de herramientas para gestionar imágenes en Plasma. Su mejor rendimiento con grandes colecciones, la interfaz adaptable, la integración con Spectacle y las diferentes vistas de organización ofrecen argumentos suficientes para que los usuarios interesados comiencen a probarla.

El futuro de la aplicación dependerá ahora en buena medida de la comunidad. Si consigue atraer nuevos colaboradores y cubrir las funciones que todavía separan su experiencia de la de Gwenview, Fotos podría terminar convirtiéndose en el próximo visor de imágenes predeterminado del escritorio KDE.