KDE neon Unstable ya usa Plasma 6, Frameworks 6 y Qt6

Ya hace algún tiempo que parte de sus desarrolladores lo usan por defecto, y ahora también podemos todos los demás. En la segunda mitad de 2023, KDE subirá su software a los seises, los de Plasma 6, Frameworks 6 y Qt6, pero el que quiera ir probando todo lo que presentarán ya lo puede hacer. Para ello, la mejor manera es descargar KDE neon en su edición Unstable y usarla en una máquina virtual o en un pendrive.

Huelga decir que también se puede usar como opción principal, pero en el estado en el que se encuentra, será mejor no hacerlo a no ser que la intención sea colaborar con KDE para ir preparando las cosas. De momento, los seises que se están usando no son tales, por lo menos dos de tres. Sí está usando Qt 6.5.0, pero Frameworks y Plasma llevan una numeración diferente. Por lo general, cuando Plasma lanza una beta, su numeración es la misma que la estable más reciente terminada en .90, algo similar a lo que pasa con Frameworks, que actualmente está por 5.106 y lo que sale en la información del sistema es 5.240. En ambos casos estaríamos ante algo en fase alfa o pre-alfa, lo segundo, diría yo, ya que Plasma está en 5.27.80 (no llega al .90 de la beta).

KDE neon es el sistema propio de KDE. Aunque parte de su equipo también trabaja para Kubuntu, neon es lo que más libertad les da para trabajar. Ofrecen la versión estable, la Testing, que es como una beta, la Unstable y la versión para desarrolladores. Es en la «inestable» en la que ya se pueden probar las versiones preliminares de Plasma y Frameworks 6.

Aún así, la disponibilidad ha sido anunciada hace menos de un día, y muchas de las novedades que adelantaron no están disponibles. Por ejemplo, el panel no está flotando por defecto, y el doble clic para ejecutar tampoco (uno lanza). El que esté interesado en probarlo, puede descargar la ISO desde la página de descargas, más concretamente haciendo clic en este enlace. Yo recomiendo hacer las pruebas en una máquina virtual en programas como GNOME Boxes o VirtualBox, instalando el sistema operativo en USB a lo sumo. Problemas van a aparecer seguro.

La versión estable de Plasma 6 y Frameworks 6 llegará después del verano.