KDE Linux se presentó en 2024, hace poco más de dos años. Se presentó como una distribución con base Arch, pero inmutable, para usuarios que prefieren un sistema difícil de romper (o fácil de reparar) para la producción. El software se obtiene principalmente de Flathub, pero no se descarta el soporte para paquetes snap y también hay posibilidad de usar Distrobox. El problema hasta ahora era que tenías que usarlo en modo Live o instalarlo en hardware real, pero eso acaba de cambiar.

En el último artículo de Este mes en KDE Linux, en el que se recoge el trabajo reciente en el sistema operativo, hay varios puntos, pero destaca que ahora se ofrece el sistema operativo como imagen ISO. Hasta ahora, la imagen proporcionada era RAW, lo que no era compatible con GNOME Boxes, o por lo menos no si lo que queríamos era instalar el sistema operativo. La nueva ISO facilita la instalación en GNOME Boxes y en el resto de software de máquinas virtuales, ya que ahora no habrá que hacer trabajo extra.

KDE Linux ya es compatible con GNOME Boxes

¿Cómo se puede probar KDE Linux en una máquina virtual? Pues ahora que hay imagen ISO, prácticamente como cualquier otro sistema con base Linux. Primero vamos a este enlace, buscamos el último archivo con extensión .iso, que en el momento de escribir este artículo es el kde-linux_202607020254.iso de hoy 2 de julio, y lo descargamos. La imagen pesa entre 7GB y 8GB, nada extraño si tenemos en cuenta que es un sistema inmutable y que incluye mucho por defecto.

Para que se pueda instalar, al crear la máquina virtual hay que elegir UEFI, ya que BIOS dará error. Lo que queda ya es iniciar la máquina virtual e instalar el sistema operativo. La instalación es tipo OEM, es decir, primero se instala el sistema, lo que es bastante rápido, y luego, al iniciar por primera vez, se finaliza la instalación, para lo que tendremos que crear el usuario, indicar huso horario, teclado y demás.

Aunque el almacenamiento mínimo oficial son unos 15GB de espacio, esto no es recomendado ni se acerca a serlo. Esos 15GB permitirán instalar el sistema operativo, pero una opción como esta, que descarga imágenes enteras para actualizar, podría quedarse sin espacio si confiamos en ese límite. Yo recomendaría un mínimo de 24GB (los 15 mínimos y otros 8-9 para descargar imágenes grandes), o bastante más si hay que instalar aplicaciones pesadas y documentos varios.

En cualquier caso, KDE Linux ya se puede instalar fácil en máquinas virtuales y se espera que a medio plazo lancen la primera beta.