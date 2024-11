Si te gusta el software de KDE, tienes muchas opciones. La más popular es Kubuntu, aunque en el sabor oficial de Ubuntu con Plasma, el proyecto tiene que hacer algunas cosas que impone Canonical. También existen otras, como Fedora o Manjaro KDE, pero hay un sistema oficial que recibe el nombre de KDE neon. Además, el «Equipo K» está trabajando en algo diferente que recibirá el nombre de KDE Linux.

En el momento de escribir este artículo, KDE Linux recibe el nombre de Project Banana, y ya han publicado una Wiki con información relacionada. Para empezar, dejan claro que no tiene nada que ver con KDE neon, sistema de KDE con base Ubuntu LTS y software actualizado. Sobre esta propuesta, dicen que no consiguen parte de su propósito, ya que la base LTS tiene que incluir software más reciente y con eso se cargan la estabilidad.

KDE Linux con base Arch

Los objetivos de KDE Linux se explican en la Wiki, empezando por que quieren que sea «el sistema KDE». A la interfaz amigable y con buena experiencia de usuario se le sumaría la inmutabilidad, y no se rompería o sería fácil de recuperar. Además, sería atractivo para los socios de hardware.

La base elegida sería la de Arch Linux, la misma que usa SteamOS 3 y tan buenos resultados está dando. Como el sistema de Valve, sería un sistema de sólo lectura con actualizaciones atómicas, esas que básicamente descargan una nueva imagen del sistema en cada actualización. Las aplicaciones las proporcionaría Flathub, aunque no se descarta el uso de paquetes snap si no es muy complicada su implementación. El sistema de archivos, para facilitar esas recuperaciones, sería Btrfs, y el servidor gráfico Wayland por defecto.

Información más detallada en la Wiki del proyecto.

A quién puede interesarle y a quién no

Los sistemas inmutables llegaron para quedarse. Son una opción, de las mejores, pero no para todos los públicos. Su sistema de sólo lectura es un punto fuerte, pero a la vez lo es débil, y como ejemplo podemos mirar a la Steam Deck y su SteamOS 3.

Si uno no tiene los conocimientos necesarios, un sistema inmutable no permite realizar algunas tareas. Por ejemplo, si se pretende hacer uso de LAMP, al no tener acceso a repositorios oficiales ni poderse instalar paquetes de este tipo, la tarea sería de todo, menos sencilla. Es posible e incluso probable que funcione si instalamos una imagen de Ubuntu y le activamos el soporte para LAMP, pero en ese caso ¿no sería mejor una distribución normal?

Además, los paquetes flatpak necesitan permisos y cambios especiales para que puedan funcionar como los paquetes nativos, y ni siquiera Visual Studio Code puede funcionar como la versión no-flatpak si no se realizan modificaciones, algo de lo que avisan en Flathub.

A quién puede interesarle KDE Linux

La inmutabilidad sí está bien si vamos a ejecutar un sistema a nivel usuario. Para cosas normales como navegar, ofimática, creación de contenidos multimedia… todo lo que no requiera paquetes más especiales a nivel de sistema operativo, sí resulta interesante. El sistema de sólo lectura hará que sea casi imposible de romper, lo que es un añadido para los usuarios medios.

Por otra parte, y si no nada tendría sentido, también puede interesarle a los que les guste el software de KDE y prefieran algo diferente a KDE neon. Como ejemplo, vale un servidor, el mío: yo uso Manjaro KDE en mi portátil principal, y también lo tengo en uno de soporte e incluso en un USB para mi RPi4. Si quiero hacer pruebas de PHP, inicio un servidor local y las hago en mi portátil principal, el que de verdad importa aquí.

Ahora bien, mi Steam Deck tiene SteamOS, inmutable, y ni se me ha pasado por la cabeza desactivarle la opción readonly. ¿Quiero desarrollar con mi Deck? No. Quiero usarla para jugar y para el entretenimiento en general, y me sirve perfectamente.

KDE Linux serviría para ese nivel usuario que nos permite hacer de todo sin preocupaciones.

¿Cuándo llegará?

Todo esto es algo que está en desarrollo y se anunció en la Akademy 2024. Hay imágenes de KDE Linux en este enlace, pero el lanzamiento ni se acerca a ser oficial. Aportarán más información en el futuro.