El desarrollo de KDE Linux progresa adecuadamente. Ya hace varios meses desde que lanzaron la versión alfa, y ya tienen el punto de mira puesto en la beta. Así lo ha anunciado Nate Graham en un artículo en su blog personal, adelantando información de todo tipo. Por ejemplo, que van a abandonar el soporte para paquetes snap y aplicaciones como Elisa y Kate. Todo tiene una explicación y es por el bien de la experiencia general.

Son cada vez más los colaboradores que han empezado a usar KDE Linux, y eso ha ayudado a que se avance en su desarrollo. El siguiente paso es lanzar una versión beta para aquellos usuarios que les interesa probar algo nuevo, pero no son desarrolladores. No se diferenciará demasiado en las betas de otras distribuciones, como tampoco se diferenciará el hecho de que será algo más estable.

KDE Linux activa las actualizaciones Delta por defecto

Tras meses de pruebas, el proyecto ha activado las actualizaciones Delta en KDE Linux. Este tipo de actualizaciones mejoran la velocidad de las actualizaciones calculando diferencias entre la versión del sistema que se tiene y aquella a la que se está actualizando, para bajar sólo lo diferente y aplicándolo como parches para la nueva versión. Como resultado, cada actualización debería quedarse en de 1-2GB, bajando desde los 7GB del método anterior.

Explicado de manera sencilla, el cambio es que antes se bajaba una imagen completa, y ahora sólo lo necesario por los cambios a introducir.

Se ha integrado plasma-login-manager

KDE Linux ahora empieza con plasma-setup. Con esto se soporta la venta de equipos, ya que se configura tras el primer inicio.

Por otra parte, KDE Linux usa ahora Plasma Login Manager en vez de SDDM. Es un gestor de sesiones más moderno que encaja mejor en Plasma 6.x. SDDM se creó para Plasma 5.x.

KDE Linux mejora el soporte de hardware y el rendimiento

Las últimas imágenes RAW de KDE Linux incluyen soporte para:

Escáneres.

Tabletas de dibujo.

Compartir archivos por Bluetooth.

Dispositivos Android.

Teclados y ratones Razer y Logitech.

Botones de ratones de todo tipo.

Discos formateados en LVM.

Discos con formato exFAT y XFS.

CDs de audio.

Yubikeys.

Tarjetas inteligentes.

Cámaras virtuales.

Antenas externas WiFi con almacenamiento integrado.

Algunos dispositivos de audio profesionales.

Vulkan en algunas GPUs.

Por otra parte, se ha mejorado el rendimiento y la eficiencia, mejorando la configuración del kernel y capas como PulseAudio y PipeWire.

Bienvenidas y despedidas

Ark soporta ahora la gestión de archivos RAR. En una distribución normal, el soporte se añade instalando algo como Unrar, pero en una distribución inmutable hay que añadir el soporte para que funcione de inicio. Y eso han hecho.

En el terminal, se ha añadido un aviso para cuando se intenten lanzar comandos como «apt install», informando de que no es posible. Además, se ha incluido el archivo de configuración de Zsh.

Entre las bienvenidas, KDE Linux ha incluido por defecto KCalc, Qrca, Kup y otras herramientas tipo CLI como kdialog, lshw, drm_info, cpupower, turbostat, plocsate, fzf y otras herramientas de mantenimiento para Btrfs.

Entre las despedidas, han decidido eliminar el soporte para paquetes snap y homebrew. El motivo de abandonar los snap tiene que ver por la vía de instalación: está en AUR, y no quieren usar AUR en KDE Linux. La decisión ha sido quedarse sólo con los paquetes Flatpak. Homewbrew también se cayó de la lista por otros motivos, y la recomendación de KDE y la mía propia es que para software no disponible por defecto se use Distrobox.

Otras despedidas incluyen:

Kate, porque ya está KWrite.

Elisa, porque comentan que la reproducción local está perdiendo fuelle y además incluyen Haruna.

Icon Explorer, ya que se puede obtener una alternativa de Flathub.

iwd, el daemon inalámbrico que nunca estuvo activo por defecto.

¿Merece la pena KDE Linux?

La beta aún no ha llegado, por lo que de momento diría que no. En el futuro, cuando hablemos de la estable, yo diría que sí. Sólo hay que decidir qué uso se quiere hacer del sistema operativo.

Por ejemplo, yo en el pasado usé MariaDB en local para pruebas, y eso es más sencillo en una distribución tradicional que en una inmutable. Pero hace tiempo que no la necesito. A mí Manjaro me va muy bien y no necesito cambiar, pero si lo necesitara y no me pasara a Linux Mint, KDE Linux sería mi elección.