KDE Kube, ¿ el futuro sucesor de KMail?

La reciente noticia sobre los agujeros de seguridad en el programa KMail han hecho que muchos usuarios abandonen el cliente de email de KDE, a pesar de seguir utilizando Plasma o aplicaciones KDE. Pero, entre aquellos que aún siguen con KMail se están pensando si KMail debe de seguir siendo la aplicación de email del Proyecto KDE.

Es por ello que están saliendo voces apoyando a la aplicación KDE Kube. Voces que piden que sea la aplicación por defecto para gestionar nuestros emails, calendarios y contactos. Sin embargo, esto no es nada oficial.

KDE Kube se presentó a principios de año y prometía ser un centro de comunicación completo y versátil para el usuario actual. Pero aún no contaba con ninguna versión estable. Meses después, con cada desarrollo, los usuarios se han convecido del éxito de la herramienta y de cómo posiblemente sustituirá a KMail.

KMail es una aplicación orientada a gestionar el email desde el escritorio Plasma. Esta herramienta ha permanecido en KDE casi desde sus inicios y eso significa que es una herramienta antigua. En algunos casos se ha convertido en una herramienta desfasada que a muchos usuarios no termina de convencer. El agujero de seguridad no ha sido grave, pues muchos usuarios y hackers desconocían este agujero de seguridad pero si que ha profundizado en la situación de que KMail se ha convertido en una herramienta desfasada.

KDE Kube en cambio es una herramienta reciente. Eso ha hecho que la adecuación de email, calendarios, contactos y notas sea algo fácil y rápido de hacer. La aplicación es como un centro de comunicación, un centro en el cual tenemos toda la comunicación del pc sin abrir otro programa o sin utilizar complementos. Además el programa funciona de manera offline, algo que no todas las apps de móvil pueden hacer.

Personalmente no me gusta KMail, nunca me ha gustado. Y sobre KDE Kube he de decir que el hecho de no ser estable aún, me hace pensar mal. Pero, si he de elegir, me quedaría con KDE Kube. KMail se ha quedado obsoleto al igual que Evolution o Thunderbird. Pero es mi impresión personal ¿ Vosotros con cuál os quedáis? ¿ Con KDE Kube o KMail?